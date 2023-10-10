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Published Сегодня, 17:57

Modified Сегодня, 17:59

Updated Сегодня, 17:59

В Ростовской области жители мерзнут и борются с тревожностью и БПЛА

В Ростовской области жители мерзнут и борются с тревожностью и БПЛА

10 октября 2023, 17:57
Фото: Midjourney
В Ростовской области жители мерзнут и борются с тревожностью и БПЛА
В Ростовской области жители мерзнут и готовятся патрулировать воздушное пространство с помощью смартфонов, пока борются с эмоциональным напряжением и тревожностью.

Долгожданное тепло

Во вторник, 10 октября, стали известны результаты голосования ростовчан по вопросу о том, когда следует начать отопительный сезон в 2023 году.

Опрос провел глава администрации Алексей Логвиненко, который уточнил у ростовчан, когда по их мнению стоит начать подачу теплоснабжения в многоквартирные дома.

Глава администрации Ростова уточнил, что в социальных объектах и учреждениях образования тепло начнут поставлять уже 11 октября. Отопления в многоквартирных домах обычно приходится ждать до 15 октября или же, когда среднесуточные температуры будут сохраняться ниже восьми градусов тепла в течение нескольких дней, однако в этом году Алексей Логвиненко предложил дончанам самим выбрать, когда начнется подача отопления в жилые дома.

По итогам голосования около 60% респондентов заявили, что хотели бы, чтобы отопление включили 11 октября, оставшиеся ростовчане посчитали, что можно подождать и до 15 октября.

Фото: 1MI

Вечером 10 октября глава администрации Ростова Алексей Логвиненко подписал постановление, согласно которому отопительный сезон на территории города начнется уже в среду, 11 октября. УК начнут постепенную подачу тепла в почти пяти тысяч многоквартирных домов, на период проведения работ персоналу теплоснабжающих компаний придется работать в круглосуточном режиме.

Воздушный патруль

Еще одной важной новостью дня стало появление приложения, которое позволит сообщать о диверсантах и беспилотниках.

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Приложение называется «Радар. НФ», для его использования достаточно навести смартфон по направлению движения НЛО и нажать кнопку «Сообщить».Приложение называется «Радар. НФ», для его использования достаточно навести смартфон по направлению движения НЛО и нажать кнопку «Сообщить».
Приложение называется «Радар. НФ», для его использования достаточно навести смартфон по направлению движения НЛО и нажать кнопку «Сообщить».
Фото: Midjourney

Telegram-канал «Народный фронт» объявил, что в России появилось специальное приложение, с помощью которого дончане смогут сообщать спецслужбам о подозрительных летающих объектах и диверсиях.

Приложение называется «Радар. НФ», для его использования достаточно навести смартфон по направлению движения НЛО и нажать кнопку «Сообщить». После этого спецслужбы получат сигнал, проведут проверку и в случае необходимости примут меры в отношении объекта. Кроме того, через приложение можно отправить сообщения о взрывах, ракетах и диверсантах.

Самые нервные и самые тревожные

Издание «Известия» поделились результатами исследования показателей ментального здоровья жителей различных регионов России.

По результатам исследования, Ростовская область и ее жители заняли третье место в рейтинге регионов, жители которых имеют нестабильное ментальное здоровье. Опережают дончан только Нижегородская область и Красноярский край.

Согласно данным аналитиков, общее состояние жителей оценили в 4,7 балла, эмоциональное напряжение — 5,1 балла, а уровень тревоги достиг отметки в 5,7 балла. При этом во время опроса дончане должны были самостоятельно оценить свое ментальное здоровье по десятибалльной шкале, где единица означала «ужасно», а 10 баллов — «превосходно».

По результатам исследования, Ростовская область и ее жители заняли третье место в рейтинге регионов, жители которых имеют нестабильное ментальное здоровье.По результатам исследования, Ростовская область и ее жители заняли третье место в рейтинге регионов, жители которых имеют нестабильное ментальное здоровье.
По результатам исследования, Ростовская область и ее жители заняли третье место в рейтинге регионов, жители которых имеют нестабильное ментальное здоровье.
Фото: 1MI

Самыми спокойными и счастливыми по результатам опроса оказались жители Самарской, Свердловской и Челябинской областей.

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