В Ростовской области жители мерзнут и борются с тревожностью и БПЛА

Глава администрации Ростова уточнил, что в социальных объектах и учреждениях образования тепло начнут поставлять уже 11 октября. Отопления в многоквартирных домах обычно приходится ждать до 15 октября или же, когда среднесуточные температуры будут сохраняться ниже восьми градусов тепла в течение нескольких дней, однако в этом году Алексей Логвиненко предложил дончанам самим выбрать, когда начнется подача отопления в жилые дома.