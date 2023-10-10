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Updated Сегодня, 13:03

В западной части Ростова-на-Дону появится новый трамвайный маршрут

В западной части Ростова-на-Дону появится новый трамвайный маршрут

10 октября 2023, 13:01
Фото: 1MI
В западной части Ростова-на-Дону появится новый трамвайный маршрут
Главгосэкспертиза России опубликовала положительное заключение на проект линии скоростного трамвая в западной части Ростова, подробности реализации проекта раскрыли в отраслевом СМИ.

Напомним, 6 октября Госэкспертиза выпустила положительное заключение на линию скоростного трамвая, которая должна будет связать улице Жданова с Малиновского.

По данным отраслевого журнала «Строительство.ру», длина маршрута составит более шести километров, а работы по строительству планируют закончить в 2025 году. Перед этим застройщику необходимо подготовить дорожное полотно, проложить трамвайные пути.

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Целью строительства является обеспечение транспортом микрорайона Левенцовка, а также сокращение времени пути до центральной части города.

Главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Южного филиала Главгосэкспертизы России Александр Гаврилов уточнил, что проектируемый участок должен будет пройти в зоне жилой застройки с высокой плотностью инженерных коммуникаций.

При этом в ближайшие пять лет «Синаре» предстоит не только построить новые трамвайные пути, но и обновить 120 километров устаревших путей.

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