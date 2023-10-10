В западной части Ростова-на-Дону появится новый трамвайный маршрут

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Напомним, 6 октября Госэкспертиза выпустила положительное заключение на линию скоростного трамвая, которая должна будет связать улице Жданова с Малиновского.
По данным отраслевого журнала «Строительство.ру», длина маршрута составит более шести километров, а работы по строительству планируют закончить в 2025 году. Перед этим застройщику необходимо подготовить дорожное полотно, проложить трамвайные пути.
Целью строительства является обеспечение транспортом микрорайона Левенцовка, а также сокращение времени пути до центральной части города.
Главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Южного филиала Главгосэкспертизы России Александр Гаврилов уточнил, что проектируемый участок должен будет пройти в зоне жилой застройки с высокой плотностью инженерных коммуникаций.
При этом в ближайшие пять лет «Синаре» предстоит не только построить новые трамвайные пути, но и обновить 120 километров устаревших путей.