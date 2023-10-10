Власти рассказали, когда начнется отопительный сезон в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:15
Отопительный сезон начинается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура будет составлять около восьми градусов. В данный момент дома и социальные учреждения в области не отапливаются.
Известно, что отопительный сезон стартует в Таганроге с 16 октября. А с понедельника 9 числа, отопление должны включать в детских садах, школах, больницах и в социальных учреждениях города по заявкам руководства.
Жители Ростовской области могут получить помощь по вопросам запуска систем отопления, обратившись на телефон круглосуточной диспетчерской службы министерства ЖКХ региона.
Также существуют диспетчерские службы и горячие линии в муниципальных образованиях, которые готовы проконсультировать по этим вопросам.
На данный момент шесть муниципалитетов в регионе уже получили документы о готовности к началу отопительного сезона. Это районы Егорлыкский, Зимовниковский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский и Песчанокопский, а также город Новошахтинск.
Всего в области насчитывается более 3,9 тысячи источников теплоснабжения различной мощности и свыше 2,3 тысячи километров тепловых сетей. Эти объекты обеспечивают теплом около 13 тысяч жилых многоквартирных домов. Они уже подготовлены к отопительному периоду, хотя еще остаются некоторые работы, которые не повлияют на начало сезона. Главная задача каждого муниципалитета — получить документ о готовности от Ростехнадзора.
Подготовка к зиме касается не только объектов жилищно-коммунального хозяйства, но и социальной сферы.
В донской столице подавать тепло в детские сады, школы, больницы и другие соцобъекты начнут с 11 октября.
«Что касается многоквартирных домов, то согласно нормативам теплоснабжение потребителей начинается при среднесуточной температуре атмосферного воздуха не выше 8 градусов. Но пока такие погодные условия не наступили», — рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Вместе с этим он устроил опрос среди местных жителей и поинтересовался, когда лучше дать тепло.
Согласно заявлениям ростовского эколога Алексея Лебедева, нельзя строго придерживаться запланированной даты включения отопления. Вместо этого необходимо учитывать погодные условия и включать отопление по мере необходимости.
Множество раз возникали проблемы с определением сроков включения и выключения отопления в регионе, как отмечает Алексей Лебедев. По его словам, бывало так, что в жару отопление было включено, и ростовчанам приходилось открывать окна. Также бывали случаи, когда жители многоквартирных домов, особенно с маленькими детьми и пожилыми людьми, мерзли в холодных квартирах, надев в теплую одежду.
Если в помещениях слишком прохладно или излишне тепло, нужно пригласить работника управляющей компании, который поможет решить проблему. Либо стоит составить жалобу в Госжилинспекцию. Если проблема не решается, можно подать заявление в суд.
В случае, если в доме тепло не появилось, но отопительный сезон начался, то следует обратиться в управляющую организацию, либо уточнить причину отсутствия отопления по телефонам круглосуточных диспетчерских служб.
Срок отопительного сезона зависит от региона, но в среднем этот период длится восемь месяцев — с октября по май.
Да, однако, это правило применимо только в том случае, если в многоквартирном доме отсутствует централизованное теплоснабжение. Речь идет о том, если используется оборудование, которое принадлежит собственникам помещений.
В таких случаях, условия начала отопительного периода определяются решением собственников помещений или жилых домов. Если они не принимают никакого решения, то отопительный период начинается в установленные органами власти сроки, аналогичные тем, которые используются при централизованной системе отопления.