rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Власти рассказали, когда начнется отопительный сезон в Ростовской области

Власти рассказали, когда начнется отопительный сезон в Ростовской области

10 октября 2023, 06:12
Фото: 1MI
Власти рассказали, когда начнется отопительный сезон в Ростовской области
В рамках федерального закона отопительный сезон в России, в том числе Ростовской области, начинается при наступлении среднесуточной температуры в восемь градусов, сообщили в правительстве региона.

Когда включат отопление

Отопительный сезон начинается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура будет составлять около восьми градусов. В данный момент дома и социальные учреждения в области не отапливаются.

Известно, что отопительный сезон стартует в Таганроге с 16 октября. А с понедельника 9 числа, отопление должны включать в детских садах, школах, больницах и в социальных учреждениях города по заявкам руководства.

Куда обращаться по вопросу отопления

Жители Ростовской области могут получить помощь по вопросам запуска систем отопления, обратившись на телефон круглосуточной диспетчерской службы министерства ЖКХ региона.

Также существуют диспетчерские службы и горячие линии в муниципальных образованиях, которые готовы проконсультировать по этим вопросам.

Ситуация с отоплением в Ростовской области

На данный момент шесть муниципалитетов в регионе уже получили документы о готовности к началу отопительного сезона. Это районы Егорлыкский, Зимовниковский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский и Песчанокопский, а также город Новошахтинск.

Всего в области насчитывается более 3,9 тысячи источников теплоснабжения различной мощности и свыше 2,3 тысячи километров тепловых сетей. Эти объекты обеспечивают теплом около 13 тысяч жилых многоквартирных домов. Они уже подготовлены к отопительному периоду, хотя еще остаются некоторые работы, которые не повлияют на начало сезона. Главная задача каждого муниципалитета — получить документ о готовности от Ростехнадзора.

Подготовка к зиме касается не только объектов жилищно-коммунального хозяйства, но и социальной сферы.

Подготовка к зиме касается не только объектов жилищно-коммунального хозяйства, но и социальной сферы.Подготовка к зиме касается не только объектов жилищно-коммунального хозяйства, но и социальной сферы.
Подготовка к зиме касается не только объектов жилищно-коммунального хозяйства, но и социальной сферы.
Фото: 1MI

Когда включат отопление в Ростове

В донской столице подавать тепло в детские сады, школы, больницы и другие соцобъекты начнут с 11 октября.

Отопление в Ростове начнут включать с 11 октября
Узнать подробнее

«Что касается многоквартирных домов, то согласно нормативам теплоснабжение потребителей начинается при среднесуточной температуре атмосферного воздуха не выше 8 градусов. Но пока такие погодные условия не наступили», — рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Вместе с этим он устроил опрос среди местных жителей и поинтересовался, когда лучше дать тепло.

Когда нужно включать отопление

Согласно заявлениям ростовского эколога Алексея Лебедева, нельзя строго придерживаться запланированной даты включения отопления. Вместо этого необходимо учитывать погодные условия и включать отопление по мере необходимости.

Множество раз возникали проблемы с определением сроков включения и выключения отопления в регионе, как отмечает Алексей Лебедев. По его словам, бывало так, что в жару отопление было включено, и ростовчанам приходилось открывать окна. Также бывали случаи, когда жители многоквартирных домов, особенно с маленькими детьми и пожилыми людьми, мерзли в холодных квартирах, надев в теплую одежду.

Также бывали случаи, когда жители многоквартирных домов, особенно с маленькими детьми и пожилыми людьми, мерзли в холодных квартирах, надев в теплую одежду.Также бывали случаи, когда жители многоквартирных домов, особенно с маленькими детьми и пожилыми людьми, мерзли в холодных квартирах, надев в теплую одежду.
Также бывали случаи, когда жители многоквартирных домов, особенно с маленькими детьми и пожилыми людьми, мерзли в холодных квартирах, надев в теплую одежду.
Фото: 1MI

Что делать, если в квартире слишком жарко

Если в помещениях слишком прохладно или излишне тепло, нужно пригласить работника управляющей компании, который поможет решить проблему. Либо стоит составить жалобу в Госжилинспекцию. Если проблема не решается, можно подать заявление в суд.

Не дали тепло, куда жаловаться?

В случае, если в доме тепло не появилось, но отопительный сезон начался, то следует обратиться в управляющую организацию, либо уточнить причину отсутствия отопления по телефонам круглосуточных диспетчерских служб.

Сколько длится отопительный сезон

Срок отопительного сезона зависит от региона, но в среднем этот период длится восемь месяцев — с октября по май.

Можно ли повлиять на дату отопительного сезона

Да, однако, это правило применимо только в том случае, если в многоквартирном доме отсутствует централизованное теплоснабжение. Речь идет о том, если используется оборудование, которое принадлежит собственникам помещений.

Можно ли повлиять на дату отопительного сезонаМожно ли повлиять на дату отопительного сезона
Можно ли повлиять на дату отопительного сезона
Фото: 1MI

В таких случаях, условия начала отопительного периода определяются решением собственников помещений или жилых домов. Если они не принимают никакого решения, то отопительный период начинается в установленные органами власти сроки, аналогичные тем, которые используются при централизованной системе отопления.

Читайте также:
Отопление в Ростове начнут включать с 11 октябряВ части Ростовской области начнут включать отопление с 9 октябряЭксперт рассказал, когда нужно включать отопление в Ростове
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отопительный сезон#Роспотребнадзор#Последние новости Ростова на сегодня#Школы#Температура#Горячая линия#Больницы#Управляющая компания#Детские сады#Включение отопления#Социальные учреждения#Министерство ЖКХ#Диспетчерская служба#Ростехнадзор#Жилищно-коммунальное хозяйство#Социальная сфера#Определение сроков#Госжилинспекция#Управляющая организация
Подпишитесь
Армянские беженцы из Нагорного Карабаха рассказали, как перебрались в Ростов
Сегодня, 07:57
Ростовская область попала в топ-3 самых несчастных регионов
Сегодня, 07:53
«Новое казачество?»: что за народное ополчение формируется в Ростовской области
Сегодня, 07:11
Стало известно, когда будет холоднее всего зимой в Ростовской области
Сегодня, 06:45
Осенняя «Феерия цветов» примет гостей в Ростове-на-Дону
Вчера, 06:00