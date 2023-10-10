Власти рассказали, когда начнется отопительный сезон в Ростовской области

На данный момент шесть муниципалитетов в регионе уже получили документы о готовности к началу отопительного сезона. Это районы Егорлыкский, Зимовниковский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский и Песчанокопский, а также город Новошахтинск.



Всего в области насчитывается более 3,9 тысячи источников теплоснабжения различной мощности и свыше 2,3 тысячи километров тепловых сетей. Эти объекты обеспечивают теплом около 13 тысяч жилых многоквартирных домов. Они уже подготовлены к отопительному периоду, хотя еще остаются некоторые работы, которые не повлияют на начало сезона. Главная задача каждого муниципалитета — получить документ о готовности от Ростехнадзора.



Подготовка к зиме касается не только объектов жилищно-коммунального хозяйства, но и социальной сферы.