Военный аэродром в Ростовской области начали наполнять техникой

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Техника необходима для решения сразу нескольких задач, в том числе расчистки полосы и перевозки авиагрузов. Большая мощность позволяет применять навесное оборудование, что значительно расширяет его возможности в использовании
Такой же образец был передан военнослужащих одного из подразделений, их отзывы оказались положительными: трактор надежен и прост в обслуживании.
Добавим, что военнослужащие авиационного полка помогают властям доставлять военно-технический груз в зону спецоперации. Это существенно уменьшает время и увеличивает количество перевозок.
Ранее бойцы Росгвардии вернулись в Ростовскую область из зоны спецоперации.