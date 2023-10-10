rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Военный аэродром в Ростовской области начали наполнять техникой

Военный аэродром в Ростовской области начали наполнять техникой

10 октября 2023, 08:33
Фото: 1MI
Военный аэродром в Ростовской области начали наполнять техникой
В Ростовской области на военный аэродром «Центральный» передали трактор «Уралец», сообщили в правительстве региона.

Техника необходима для решения сразу нескольких задач, в том числе расчистки полосы и перевозки авиагрузов. Большая мощность позволяет применять навесное оборудование, что значительно расширяет его возможности в использовании

Такой же образец был передан военнослужащих одного из подразделений, их отзывы оказались положительными: трактор надежен и прост в обслуживании.

В старом аэропорту Ростова построят храм высотой с 20-этажный дом
Узнать подробнее
Такой же образец был передан военнослужащих одного из подразделений, их отзывы оказались положительными: трактор надежен и прост в обслуживании.Такой же образец был передан военнослужащих одного из подразделений, их отзывы оказались положительными: трактор надежен и прост в обслуживании.
Такой же образец был передан военнослужащих одного из подразделений, их отзывы оказались положительными: трактор надежен и прост в обслуживании.
Фото: donland.ru

Добавим, что военнослужащие авиационного полка помогают властям доставлять военно-технический груз в зону спецоперации. Это существенно уменьшает время и увеличивает количество перевозок.

Ранее бойцы Росгвардии вернулись в Ростовскую область из зоны спецоперации.

Читайте также:
Бойцы Росгвардии вернулись в Ростовскую область из зоны спецоперацииРостовский депутат Бородай дал прогноз, когда закончится спецоперацияРостовские художники рассказали о причинах начала спецоперации
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Техника#Последние новости Ростова на сегодня#Военнослужащие#Росгвардия#Отзывы#Военный аэродром#Расчистка полосы#Перевозка авиагрузов#Трактор Уралец#Навесное оборудование#Подразделение#Обслуживание#Авиационный полк#Военно-технический груз
Подпишитесь
Армянские беженцы из Нагорного Карабаха рассказали, как перебрались в Ростов
Сегодня, 07:57
Ростовская область попала в топ-3 самых несчастных регионов
Сегодня, 07:53
«Новое казачество?»: что за народное ополчение формируется в Ростовской области
Сегодня, 07:11
Стало известно, когда будет холоднее всего зимой в Ростовской области
Сегодня, 06:45
Власти рассказали, когда начнется отопительный сезон в Ростовской области
Сегодня, 06:12
Осенняя «Феерия цветов» примет гостей в Ростове-на-Дону
Вчера, 06:00