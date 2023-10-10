Военный грузовик протаранил автомобиль на Малиновского в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:50
Updated Сегодня, 18:50
По их словам, авария произошла на пересечении Малиновского и Еременко. Говорится, что ДТП случилось вечером во вторник, 10 октября.
Судя по опубликованному видео, грузовой автомобиль врезался в бок легковой машины со стороны водителя. О пострадавших информации не поступало.
Официальных комментариев по этому поводу не было, сейчас они уточняются. Согласно данным онлайн-карт, в данный момент на пересечении улиц возникла пробка, поэтому водителям приходится снижать скорость.
Ранее стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклистом и донской ДПС. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.