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Военный грузовик протаранил автомобиль на Малиновского в Ростове-на-Дону

Военный грузовик протаранил автомобиль на Малиновского в Ростове-на-Дону

10 октября 2023, 18:29
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону произошла авария с участием военного грузовика и легкового автомобиля, сообщили очевидцы в Telegram-канале «Ростов Главный».

По их словам, авария произошла на пересечении Малиновского и Еременко. Говорится, что ДТП случилось вечером во вторник, 10 октября.

Судя по опубликованному видео, грузовой автомобиль врезался в бок легковой машины со стороны водителя. О пострадавших информации не поступало.

Фото: Яндекс Карты
Стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклистом и донской ДПС
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Официальных комментариев по этому поводу не было, сейчас они уточняются. Согласно данным онлайн-карт, в данный момент на пересечении улиц возникла пробка, поэтому водителям приходится снижать скорость.

Фото: Ростов Главный - ТГ
Видео: ТГ Ростов Главный

Ранее стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклистом и донской ДПС. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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