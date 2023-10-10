Волк в цирке не выступает: как относятся к животным в индустрии развлечений Ростова

Posted 10 октября, 20:59
Published 10 октября, 20:59
Modified Сегодня, 20:19
Updated Сегодня, 20:19
Недавно в Госдуму был внесен законопроект о запрете использования животных в цирках. Создана и соответствующая петиция, ее уже подписали более 20 тысяч человек. Этому предшествовала публикация видео с камер в Большом Московском цирке под руководством Запашных, где на манеже избивают зверей. При этом подобный скандал произошел в России не первый.
Зоозащитники призывают отказаться от использования в цирках животных, по их мнению, номера там могут быть зрелищными и без зверей.
«Четыре года назад был внесен Закон „Об ответственном отношении к животным“, многие ожидали полного запрещения шоу с животными в шапито, передвижных зверинцев, дельфинариев, зоопарков в торговых центрах и, как минимум значительного пересмотра норм содержания животных в стационарных цирках. Но по [соответствующему] постановлению мы видим, что эти поправки от зоозащитных организаций, биологов, зоопсихологов, не были учтены совсем», — рассказала корреспонденту RostovGazeta зоозащитница Оксана Данилова.
«Хотя, в принципе, не понятно, как возможно использовать ради развлечения в цирках животных, находящихся на грани вымирания. Одних из самых часто используемых в цирках животных — бурых медведей — обычно размещают в клетках примерно 1.6*1.6*1.6 метра. Зверь не может даже выпрямиться в полный рост и из всех движений ему доступно только переминаться с ноги на ногу, грызть решетку или биться об потолок или стены клетки. […] Чтобы понять, что чувствуют животные, представьте себя запертыми в туалете или кабине лифта на всю свою жизнь. Поэтому звери действительно могут радоваться выходу на манеж — ведь для них это единственная возможность подвигаться и увидеть что-то еще помимо унылых стен и потолка помещения, в котором стоит их клетка», — продолжает активистка.
Вопросы у зоозащитников вызывают и дельфинарии и океанариумы. Вопрос к содержанию животных там также упирается в невозможность обеспечить приемлемые условия. Как утверждает зоозащитница Оксана Данилова, в большинстве океанариумов и дельфинариев нет необходимых и комфортных для животных бассейнов. Если в естественной среде они проплывают за день десятки километров на большой глубине, то в неволе в разы меньше.
«Если мы признаем, что животные — это личности со своими потребностями, обладающие чувствами боли, страха и тому подобными чувствами, присущими и людям, то мы должны обращаться с ними не как с игрушками, которые можем заключать в неволю только для своего развлечения и выгоды», — заключает Данилова.
В ростовском цирке на вопросы корреспондента RostovGazeta ответил руководитель программы «Девочка и слон» Андрей Дементьев-Корнилов. Он заверяет, что животных в цирках сейчас содержат в условиях, прописанных в федеральном законе.
«Динамика очень положительная. Создается ряд процедур, которые улучшают, однозначно, пребывание животных в цирках. Делаются новые поверхности, расширяются слоновники, расширяются тигрятники», — говорит Дементьев-Корнилов.
Собеседник издания добавляет, что дрессировщики следят за опытом своих коллег за рубежом, чтобы делать условия содержания животных более гуманными и современными.
«Первые цирки с животными возникли как раз в Германии и во Франции. Поэтому там большая отрасль и очень глубокие знания о содержании животных», — отмечает Дементьев-Корнилов.
Эксперт признает, что раньше нормы содержания животных в цирке вызывали сомнения в своей гуманности. Из-за прежних стандартов циркам приходится менять программы таким образом, чтобы животные чувствовали себя комфортней.
«Раньше за неимением знаний и за ненадобностью исполнять новые законодательные акты было все создано по советским стандартам, по ГОСТам. И все цирки, которые сегодня имеются в России с вековой историей, это цирк на Фонтанке или ростовский цирк, там, конечно, помещения небольшие. Соответственно, приходится формировать программы, которые подразумевают небольшое количество животных», — говорит Дементьев-Корнилов.
Дрессировщик отметил, что вопрос полного запрета использования в цирках животных является сложным и дискуссионным. Собеседник считает дрессировку искусством и некоторым видом спортивной деятельности, которая может способствовать развитию навыков животного.
Эксперт выступает за гибридную форму содержания зверей в цирках: зимой животные выступают, а летом отправляются на своеобразные базы отдыха, где они содержатся в условиях, близких к естественной среде обитания.
При этом в ростовском согласны идти на контакт с зоозащитниками и выслушать их точку зрения.
«Многие дрессировщики озабочены информационной атакой со стороны общества и ряда зоозащитников. Мы живем в демократическом обществе, в светском обществе, где мы должны прислушиваться к мнению своих сограждан и делать какие выводы. […]
Бывает так, что мнение радикальных зоозащитников, оно не совсем полное. Мы, конечно, прислушиваемся к их мнению, к их высказываниям. Есть люди, которые предлагают здравые формы решения вопроса, улучшения условий содержания животных. А есть те, которые настолько в высказываниях догматичны, что не представляется возможным никак вести с ними диалог», — заключает Дементьев-Корнилов.
Острыми остаются споры и о гуманности зоопарков. Зоозащитники полагают, что ни один зоопарк не может обеспечить животным комфортные условия жизни, так как зачастую они содержатся на ограниченной городской территории.
Зоозащитница Оксана Данилова отмечает, что в зоопарках собирают животных из разных климатических зон.
«Например, жирафов и слонов привозят в холодный климат и, наоборот, белых медведей выставляют на жаре. Социальных животных, которым необходима большая стая или стадо, содержат всего по нескольку особей. Животным, ведущим ночной образ жизни, может докучать дневная публика», — говорит собеседница издания.
Она добавляет, что в мире постепенно переходят к созданию огромных парков за городом, где создают для животных условия, максимально приближенные к естественным. Посетители там гуляют по огражденным сеткой коридорам или за каналами с водой.
Зоозащитница Оксана Данилова отмечает, что зоопарки порой действительно могут помочь в сохранении некоторых исчезающих видов животных. На это же обращает внимание и зоопарк Ростова-на-Дону.
«Зоопарки не просто помогают, а активно участвуют в сохранении редких видов. Многие виды животных сохранились на планете только благодаря зоопаркам. Самые яркие примеры — олень Давида, лошадь Пржевальского, зубры и многие другие. Это делается путём создания в неволе размножающихся групп редких видов животных», — рассказали в ростовском зоопарке корреспонденту RostovGazeta.
«Зоопарки, которые соответствуют этому названию, то есть выполняющие все требования по содержанию кормлению и разведению животных в неволе, приносят только пользу. Зоопарки сохраняют животных, проводят огромную работу по их изучению, а также несут просветительскую функцию, которую трудно переоценить», — заключили собеседники издания в ростовском зоопарке.
Другая вещь, в которой сошлись мнения и зоозащитников и зоологов ростовского зоопарка — не гуманность контактных зверинцев, особенно в ТЦ.
Зоозащитница Оксана Данилова обращает внимание, что в контактных зоопарках животные страдают не только от тесных условий проживания, но и от сотен посетителей, желающих потискать енота, обезьянку или кролика.
«Возможно, это было бы не так критично для зверей, если бы не то, что детей, желающих потискать зверей, может быть сотни в день. Конечно, при таком контакте высок риск переноса заболеваний и от человека к животным и наоборот. Но заболевших зверей часто менее выгодно лечить, чем заменить его новым живым экспонатом», — говорит собеседница издания.
В ростовском зоопарке также отмечают, что в зверинцах ТЦ и некоторых контактных зоопарках тяжело, а порой невозможно соблюдать нормы содержания животных. «Вопрос в соблюдении действующего законодательства», — заключили там.
При этом Данилова приводит в пример некоторые котокафе. Там посетителям разрешают гладить животных, только если те не противятся этому. У кошек есть возможность играть, достаточно двигаться и при этом уйти в свой собственный зал, куда нет входа гостям заведения. «Цель такого кафе — найти его питомцам постоянный дом, то есть это посреднический этап между приютом и потенциальными опекунами», — отмечает зоозащитница.
В ростовском зоопарке предложили на законодательном уровне упростить процесс перемещения животных из одного учреждения в другое при соответствующей необходимости. «Хотелось бы, чтобы на законодательном уровне был рассмотрен порядок ветеринарных правил проведения регионализации территории РФ», — говорят в пресс-службе учреждения.
Зоозащитники же для улучшения положения животных предлагают для начала не спонсировать цирки с их участием — отсутствие спроса будет рождать меньше предложения.
«Законодательно, в качестве переходного периода необходимо требовать запрета на приобретение новых детенышей зверей цирками и дельфинариями, увеличения размера вольеров в несколько раз. Это все позволит без насилия значительно снизить количество задействованных в цирках зверей», — говорит зоозащитница Оксана Данилова.
Она также напомнила, что на содержание цирков тратится много бюджетных средств. «Но множество людей, вероятно, предпочли бы, чтобы эти деньги пошли на реабилитационные центры для зверей или в целом в другие отрасли, например, медицину и образование. В этих центрах и смогли бы дожить свою жизнь оставшиеся после переходного периода животные», — заключила свою позицию Данилова.
В ростовском же цирке предложили выделять для учреждений больше земли, чтобы появилась возможность их гибридного содержания в больших и просторных вольерах. Также цирк хочет наладить взаимодействие с ветеринарными ведомствами, зоотехниками и зоопсихологами. Готовы там сотрудничать и с зоозащитными организациями.
«Но разговаривать с организациями и людьми, которые исключительно желают цирковому искусству закат и не желают какого-то развития и жизни, очень трудно. Поэтому я хочу предложить, чтобы в законодательстве были прописаны нормы по защите прав самих дрессировщиков, которые выполняют функцию просвещения для подрастающего поколения, которое приходит в цирк. Здесь, конечно, очень много пожеланий. Но в целом должно учитываться мнение специалистов, которые работают с животными», — заключил свою позицию дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов.
Алина Заярная