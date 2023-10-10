Волк в цирке не выступает: как относятся к животным в индустрии развлечений Ростова

«Хотя, в принципе, не понятно, как возможно использовать ради развлечения в цирках животных, находящихся на грани вымирания. Одних из самых часто используемых в цирках животных — бурых медведей — обычно размещают в клетках примерно 1.6*1.6*1.6 метра. Зверь не может даже выпрямиться в полный рост и из всех движений ему доступно только переминаться с ноги на ногу, грызть решетку или биться об потолок или стены клетки. […] Чтобы понять, что чувствуют животные, представьте себя запертыми в туалете или кабине лифта на всю свою жизнь. Поэтому звери действительно могут радоваться выходу на манеж — ведь для них это единственная возможность подвигаться и увидеть что-то еще помимо унылых стен и потолка помещения, в котором стоит их клетка», — продолжает активистка.