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Published Сегодня, 11:03

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Updated Сегодня, 11:05

Закрытый аэропорт Платов в Ростове включили в рейтинг достижений страны

Закрытый аэропорт Платов в Ростове включили в рейтинг достижений страны

10 октября 2023, 11:03
Фото: 1MI
Закрытый аэропорт Платов в Ростове включили в рейтинг достижений страны
Расположенный в Ростове-на-Дону аэропорт Платов попал в рейтинг достижений России, за которые можно проголосовать, говорится на сайте спецпроекта.

В данный момент идет голосование за лучшие объекты. Пока в донском регионе на первом месте находится интерактивный музей «Самбекские высоты», который набрал 2,2 тысячи голосов.

Второе место занимает аэропорт Платов, за который проголосовал 371 человек. В список достижений также попали 300-килограммовые часы ДГТУ и Платовская казачья сотня.

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Добавим, что сейчас аэропорт Платов закрыт и о дате возобновления работы информации нет.

Ранее экспертиза одобрила строительство ангара для самолетов в ростовском аэропорту Платов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Голосование#ДГТУ#Аэропорт Платов#Ростов#Самбекские высоты#Донской регион
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