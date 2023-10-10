Закрытый аэропорт Платов в Ростове включили в рейтинг достижений страны

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В данный момент идет голосование за лучшие объекты. Пока в донском регионе на первом месте находится интерактивный музей «Самбекские высоты», который набрал 2,2 тысячи голосов.
Второе место занимает аэропорт Платов, за который проголосовал 371 человек. В список достижений также попали 300-килограммовые часы ДГТУ и Платовская казачья сотня.
Добавим, что сейчас аэропорт Платов закрыт и о дате возобновления работы информации нет.
Ранее экспертиза одобрила строительство ангара для самолетов в ростовском аэропорту Платов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.