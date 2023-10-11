Буцаев объяснил, как закон о РОП влияет на переход к экономике замкнутого цикла

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Основные тезисы были заявлены в рамках паблик-тока «РОП: игра по новым правилам» на площадке Российского экологического форума (РЭФ) 10 октября. Об этом сообщает gorod55.
«РОП играет важную роль в переходе к экономике замкнутого цикла, поскольку РОП создает экономические предпосылки к формированию эффективной системы возврата вторичных ресурсов в хозяйственный оборот», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также напомнил, что изменения в законодательстве разработали в природоохранном блоке Кабмина РФ под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко.
«Мы планируем свести к минимуму бумажный оборот и переводим все в единую систему — ЕФГИС УОИТ», — сообщил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов. По его словам, новой системе предстоит не только принимать отчетность от производителей и утилизаторов, но и сверять ее с данными налоговой, ФТС, Росстата, ГИС «Промышленность», «Меркурий», системы маркировки «Честный знак» и прочими. Забралов выразил убежденность, что данная мера поможет оператору проводить верификацию отчетности.
Замруководителя департамента расширенной ответственности производителей РЭО Валентина Аникеенко описала главные шаги по развертыванию реформы РОП.
В 2024 году вступает в действие федеральный закон о РОП — это запуск реформы.
С 1 сентября 2024 года вводятся в действие новые требования в области лицензирования.
Также с 1 сентября 2024 года правительству РФ необходимо представить перечень видов продукции и товаров, выпускаемых с включением обязательной доли вторичного сырья.
За период с 1 января по 31 декабря 2023 года отчетность производителей и импортеров можно сдать по старым правилам, актуальным на сегодня, без учета реформы.
С 1 января 2024-го по 1 января 2026 года у правительства есть право инициировать эксперимент по апробации новых правил для импортеров.
До конца 2025 года вводится норматив утилизации упаковки в 55%.
До 15 апреля 2025 года запускают практику представления отчетности с учетом новых правил.
С 1 января 2026 года норматив утилизации упаковки фиксируют на уровне 75%, а также вводят новые правила для импортеров.
В 2027 году реформа завершается переходом к 100%-й утилизации упаковки.
Законом о РОП предусмотрено ускорение формирования экономики замкнутого цикла в России.