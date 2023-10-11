Буцаев объяснил, как закон о РОП влияет на переход к экономике замкнутого цикла

«Мы планируем свести к минимуму бумажный оборот и переводим все в единую систему — ЕФГИС УОИТ», — сообщил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов. По его словам, новой системе предстоит не только принимать отчетность от производителей и утилизаторов, но и сверять ее с данными налоговой, ФТС, Росстата, ГИС «Промышленность», «Меркурий», системы маркировки «Честный знак» и прочими. Забралов выразил убежденность, что данная мера поможет оператору проводить верификацию отчетности.