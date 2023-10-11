Буцаев: Сфера обращения с ТКО предоставит 19 тысяч рабочих мест до 2030 года

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Published Сегодня, 20:17
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Updated Сегодня, 20:17
Развитие кадрового потенциала для экономики замкнутого цикла рассматривали на сессии «Корпоративное образование: человеческий капитал как основа устойчивого развития». Мероприятие, на котором присутствовали ректоры ведущих вузов и представители корпоративного сектора, прошло 10 октября в рамках Российского экологического форума (РЭФ). Об этом сообщает bel.ru.
«Рынок для молодых специалистов фактически открытый, беспрецедентно широкий. Рынок колоссальный по емкости, мы говорим о 19 тысячах только прямых рабочих мест, которые будут созданы в нашей отрасли до 2030 года», — пояснил Буцаев. Он также предположил, что, скорее всего, данное число окажется в три раза больше, поскольку благодаря отрасли обращения с ТКО получает дополнительный импульс к развитию и бизнес из многих смежных сфер. РЭО готов предложить специалистам максимально конкурентоспособные условия. Речь идет не только о финансовой стороне, но и о возможностях повышения уровня образованию или развития технических компетенций практически по всему сроку востребованности специалистов. Такой подход, по словам гендиректора РЭО, обусловлен тем, что уровень технологий в отрасли возрастает и она становится высокотехнологичной. «Поэтому агитирую всех за то, чтобы становиться частью экономики замкнутого цикла», — отметил Буцаев.
Денис Буцаев также рассказал о подготовке кадров для экономики замкнутого цикла и отрасли обращения с отходами. Соответствующие программы РЭО осуществляет вместе с такими крупными вузами, как НИТУ МИСиС и РЭУ им. Г. В. Плеханова. Упомянул он и о консорциуме, в который вступили 40 ведущих высших учебных заведений России, включая МГТУ им. Н. Э. Баумана и МГУ им. М. В. Ломоносова.
На сессии были рассмотрены тенденции и перспективы корпоративного образования в России, изучалась роль корпоративных университетов как альтернативы традиционным академическим вузам в части развития специфических профессиональных компетенций, обсуждались механизмы формирования и транслирования унифицированных образовательных компетенций в новых формах.