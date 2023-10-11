Буцаев: Сфера обращения с ТКО предоставит 19 тысяч рабочих мест до 2030 года

«Рынок для молодых специалистов фактически открытый, беспрецедентно широкий. Рынок колоссальный по емкости, мы говорим о 19 тысячах только прямых рабочих мест, которые будут созданы в нашей отрасли до 2030 года», — пояснил Буцаев. Он также предположил, что, скорее всего, данное число окажется в три раза больше, поскольку благодаря отрасли обращения с ТКО получает дополнительный импульс к развитию и бизнес из многих смежных сфер. РЭО готов предложить специалистам максимально конкурентоспособные условия. Речь идет не только о финансовой стороне, но и о возможностях повышения уровня образованию или развития технических компетенций практически по всему сроку востребованности специалистов. Такой подход, по словам гендиректора РЭО, обусловлен тем, что уровень технологий в отрасли возрастает и она становится высокотехнологичной. «Поэтому агитирую всех за то, чтобы становиться частью экономики замкнутого цикла», — отметил Буцаев.