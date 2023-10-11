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Буцаев: В России появятся инжиниринговые центры по технологиям утилизации товаров

Буцаев: В России появятся инжиниринговые центры по технологиям утилизации товаров

11 октября 2023, 18:31
Фото: reo.ru
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев назвал проблемы, препятствующие формированию экономики замкнутого цикла в России, и их возможные решения. Одним из таких решений он считает инжиниринг продуктов, который должен быть направлен на их переработку.

С этой целью по всей России требуется создать инжиниринговые центры. Поручение о проработке соответствующих предложений поступило от вице-премьера Виктории Абрамченко в ходе пленарного заседания Российского экологического форума (РЭФ).

В частности, Абрамченко определила направления деятельности в целях формирования экономики замкнутого цикла и развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В качестве одного из таких направлений вице-премьер назвала создание инжиниринговых центров с готовыми решениями по утилизации продукции.

«Первое направление — это создание инжиниринговых центров по отработке технологий утилизации. Современный мир производит большое количество новых товаров и продуктов и при этом не предлагает пакетных, коробочных решений по технологиям утилизации выводимых на рынок товаров и веществ», — указала Виктория Абрамченко. Она заявила, что ждет соответствующих предложений, которые помогли бы в рамках экономики замкнутого цикла запустить в Российской Федерации работу подобных инжиниринговых центров.

Денис Буцаев, в свою очередь, обозначил проблемы, связанные с отраслью ТКО, формированием экономики замкнутого цикла, и пути их решения.

«Первая — экономическая. Без источника возврата инвестиций в отрасль инвестиции не придут», — сообщил глава РЭО на пленарном заседании РЭФ. Он добавил, что в основе проблемы лежит утверждение инициативы, связанной с изменением механизма расширенной ответственности производителей (РОП). Второе препятствие было обусловлено невозможностью работы с большими объемами данных в связи с наличием разных источников статистической информации. Поэтому было принято ключевое решение о создании системы, которая соберет все данные от разных отходообразователей в единый реестр. Третья проблема оказалась технологической. Инжиниринг производимых продуктов должен иметь целью их последующую эффективную переработку. Эта задача, по мнению Буцаева, является глобальной и очень интересной.

Другая проблема формирования экономики замкнутого цикла, по словам Буцаева, связана с загрузкой предприятий. Чтобы система начала работать, требуются инструменты, которые гарантировали бы инвестору необходимую загрузку, подчеркнул Буцаев.

В 2023 году РЭФ проходит с 8 по 11 октября, он включает в себя молодежный день и деловую программу.

#Общество
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