Буцаев: В России появятся инжиниринговые центры по технологиям утилизации товаров

«Первая — экономическая. Без источника возврата инвестиций в отрасль инвестиции не придут», — сообщил глава РЭО на пленарном заседании РЭФ. Он добавил, что в основе проблемы лежит утверждение инициативы, связанной с изменением механизма расширенной ответственности производителей (РОП). Второе препятствие было обусловлено невозможностью работы с большими объемами данных в связи с наличием разных источников статистической информации. Поэтому было принято ключевое решение о создании системы, которая соберет все данные от разных отходообразователей в единый реестр. Третья проблема оказалась технологической. Инжиниринг производимых продуктов должен иметь целью их последующую эффективную переработку. Эта задача, по мнению Буцаева, является глобальной и очень интересной.