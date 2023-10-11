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Published Сегодня, 13:44

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Updated Сегодня, 13:46

Детский психолог ответила на вопрос, помогают ли игрушки-антистресс успокоить ребенка

11 октября 2023, 13:44
В беседе с NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова рассказала, какое воздействие на состояние ребенка оказывают игрушки-антистресс. Она отметила, что такие игрушки успокаивают детей на непродолжительное время, но сильного положительного эффекта не несут.

Эксперт отметила, что такого же успокоительного эффекта дети достигают, когда тормошат волосы или одежду. Собеседница издания подчеркивает, что игрушки-антистресс с различными кнопками привлекают детей издаваемыми щелчками и звуками. Об этом сообщает NEWS.ru.

Занятия с такими предметами помогают детям ненадолго расслабиться, поэтому в стрессовой ситуации игрушки-антистресс незначительно помогают, однако лучше родителям успокоить и поддержать ребенка самостоятельно.

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