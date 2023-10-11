Детский психолог ответила на вопрос, помогают ли игрушки-антистресс успокоить ребенка

В беседе с NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова рассказала, какое воздействие на состояние ребенка оказывают игрушки-антистресс. Она отметила, что такие игрушки успокаивают детей на непродолжительное время, но сильного положительного эффекта не несут.