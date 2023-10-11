Детский психолог ответила на вопрос, помогают ли игрушки-антистресс успокоить ребенка

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Эксперт отметила, что такого же успокоительного эффекта дети достигают, когда тормошат волосы или одежду. Собеседница издания подчеркивает, что игрушки-антистресс с различными кнопками привлекают детей издаваемыми щелчками и звуками. Об этом сообщает NEWS.ru.
Занятия с такими предметами помогают детям ненадолго расслабиться, поэтому в стрессовой ситуации игрушки-антистресс незначительно помогают, однако лучше родителям успокоить и поддержать ребенка самостоятельно.