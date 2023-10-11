Единый сокращенный пакет документов открывает новые возможности для МСП

Posted Сегодня, 08:43
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Такая возможность появилась благодаря запуску на цифровой платформе «МСП.РФ» сервиса «Подбор и получение микрофинансирования» для запроса льготной финансовой государственной поддержки. Через него компании, работающие в сфере гостиничного и производственного бизнеса, общественного питания и торговли, уже смогли получить первые 42 займа на сумму 128 миллионов рублей, пишет tass.ru.
Сервис проводит прием документов для оформления займа в соответствии с единым сокращенным (в некоторых регионах в два раза) пакетом, единый срок рассмотрения запроса составляет до пяти календарных дней. Отказ в выдаче займа происходит в соответствии с исчерпывающим перечнем оснований и с указанием причин; подача и отслеживание статуса заявки не требуют визита в офис государственной микрофинансовой организации (ГМФО). Заемщики также подлежат автоматической проверке на стоп-факторы в формате рассмотрения информации цифрового профиля, объединяющего 1200 параметров бизнеса.
«Малый и средний бизнес получил возможность оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращенному и стандартному для всей страны пакету документов и бизнес-процессов», — указал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он пояснил, что микрозаем можно оформить и в более сжатые сроки с возможностью объяснения причин в случае отказа в выдаче. Теперь, по словам Исаевича, все предприниматели от Калининграда до Владивостока могут оформить микрозаймы на одинаковых условиях.
Александр Исаевич подчеркнул, что ведущие государственные МФО в регионах занялись разработкой планов по предоставлению микрозаймов через новый онлайн-сервис. Теперь в республиках Башкортостан, Татарстан и Удмуртия, в Иркутской и Саратовской областях до конца года ожидается выделение бизнесу микрозаймов в размере не менее миллиарда рублей.
Подходы к деятельности государственных МФО и процедуры выдачи микрозаймов претерпели изменения в результате их введения в состав участников НГС, работу которой координирует Корпорация МСП. Благодаря этой мере были сформулированы новые требования к МФО и их деятельности. В настоящее время в периметр мониторинга корпорации включены 136 ГМФО (92 организации регионального и 44 — муниципального уровня) в 84 регионах.
Стоит учесть, что деятельность ГМФО инициирована и координируется Министерством экономического развития в целях оказания содействия субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым через привлечение средств федерального, регионального и местного бюджетов. Учредителями ГМФО стали регионы и муниципальные образования. ГМФО выдают микрозаймы на сумму до пяти миллионов рублей, на срок до трех лет по льготным ставкам (средневзвешенная ставка в рамках 2023 года составляет 5,8%).
Развитие системы кредитования бизнеса относится к категории задач, которые подлежат решению в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Выполнение этого проекта контролирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.