Единый сокращенный пакет документов открывает новые возможности для МСП

«Малый и средний бизнес получил возможность оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращенному и стандартному для всей страны пакету документов и бизнес-процессов», — указал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он пояснил, что микрозаем можно оформить и в более сжатые сроки с возможностью объяснения причин в случае отказа в выдаче. Теперь, по словам Исаевича, все предприниматели от Калининграда до Владивостока могут оформить микрозаймы на одинаковых условиях.