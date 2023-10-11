Еще одну мозаику в переходе в Ростове признали объектом культурного наследия

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Речь идет о переходе, который расположен на пересечении Ворошиловского и Большой Садовой. Он является одним из тех, где на стенах есть мозаичные сюжеты, которые нравятся местным жителям.
По информации Комитета, он получил охранный статус, став объектом культурного наследия.
И этого не единственный подобный случай. Ранее в центре донской столицы для перехода с мозаикой на перекрестке Кировского и улицы Большой Садовой установили охранную зону ОКН. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого началась реставрация мозаичного панно заброшенного ресторана «Балканы».