rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Еще одну мозаику в переходе в Ростове признали объектом культурного наследия

Еще одну мозаику в переходе в Ростове признали объектом культурного наследия

11 октября 2023, 08:26
Фото: Т.me/komitetoknro
Еще одну мозаику в переходе в Ростове признали объектом культурного наследия
В Ростове-на-Дону переходу с мозаикой в центре города присвоили статус объекта культурного наследия, сообщает в Telegram Комитет по охране ОКН региона.

Речь идет о переходе, который расположен на пересечении Ворошиловского и Большой Садовой. Он является одним из тех, где на стенах есть мозаичные сюжеты, которые нравятся местным жителям.

По информации Комитета, он получил охранный статус, став объектом культурного наследия.

В Ростове переход с мозаикой в центре города взяли под охрану
Узнать подробнее
Фото: Т.me/komitetoknro

И этого не единственный подобный случай. Ранее в центре донской столицы для перехода с мозаикой на перекрестке Кировского и улицы Большой Садовой установили охранную зону ОКН. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого началась реставрация мозаичного панно заброшенного ресторана «Балканы».

Читайте также:
В Ростове переход с мозаикой в центре города взяли под охрануПроектировщик передумал полностью снимать историческую мозаику в переходах РостоваРостовские активисты восстановят мозаику ресторана «Балканы»
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Большая Садовая#Переход#Последние новости Ростова на сегодня#Реставрация#Ворошиловский#Центр города
Подпишитесь
В Ростовской области жители мерзнут и борются с тревожностью и БПЛА
Вчера, 17:57
Синоптик Назарова предупредила дончан о снегопаде 11 октября
Вчера, 18:07
На Центральном рынке у автобусов собрались огромные очереди из замерзших ростовчан
Вчера, 17:41
В Ростове-на-Дону открыли полигон по отражению кибератак
Вчера, 17:15
В Батайске в сквере Авиаторов обнаружили труп мужчины 10 октября
Вчера, 16:26
Отопительный сезон в Ростове-на-Дону начнется с 11 октября
Вчера, 14:22