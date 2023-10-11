Форум креативных индустрий пройдет в донской столице с 13–15 октября

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
А также увидят модные показы от локальных магазинов и театральные постановки. Ведущим спикером форума станет Екатерина Черкес-заде, директор первого в России университета креативных индустрий.
В роли организаторов мероприятия выступили Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП») и центр «Мой бизнес».
Благодаря реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», содействию правительства Ростовской области и министерства экономического развития региона участие в «Креаторике» — бесплатное.
Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин, проведение на Дону первого регионального форума креативных индустрий важно с точки зрения формирования и объединения творческого сообщества региона, развития человеческого капитала, за которым — будущее.
— Также это необходимо для активной интеграции Ростовской области в федеральную повестку развития этого нового направления, которое является фундаментом несырьевой экономики, экономики инноваций и знаний, — добавил Александр Скрябин.
Деловая часть форума будет состоять из дискуссий о господдержке творческой молодежи и креативных бизнес-проектов, поговорят и о совершенствовании законодательства, необходимого для эффективного взаимодействия отрасли и государства.
По мнению министра экономики Ростовской области Максима Папушенко, доля креативных индустрий в Ростове-на-Дону традиционно выше общероссийских показателей, и потому в этой отрасли задача сделать наш регион заметнее на карте страны имеет большие перспективы.
— Форум «Креаторика» — очередной шаг в сторону изучения проблем и сильных сторон креативных индустрий Дона, наращивания механизмов, инфраструктуры государственной поддержки и стимулирования роста числа предпринимателей в творческих сферах экономики, —поделился министра экономики Ростовской области.
Форум будет проходить на нескольких площадках одновременно. В их числе: лекторий «Маяк», филиал ВГИКА, креативные кластеры D30 и С52, театр «Линии», подвал Арт-базара, гастро-двор Inside и публичная библиотека. Ключевые активности «Креаторики» пройдут в Центре истинных ценностей, который был открыт по инициативе губернатора Василия Голубева в марте этого года с целью поддержки и развития креативных и инновационных отраслей экономики.
Организаторы уверены, обширная «география» предстоящего форума способна дать стимул для горожан и гостей города к знакомству и исследованию креативных пространств донской столицы.
— Стратегическая задача форума — усилить существующий диалог между творческим сообществом Дона и властью и совместно наметить пути для прорывного развития региона в креативной сфере, запуска новых бизнесов и масштабирования уже имеющихся. Также важно показать донской молодежи горизонты самореализации в творчестве и условия, которые сегодня в регионе созданы для этого. Поэтому приглашаем всех, кому близко и интересно искусство, культура, кино, дизайн, медиа, IT и другие направления креативных индустрий, принять участие, — поделилась директор АНО МФК «РРАПП» Яна Куринова.
Организаторы мероприятия, напомнили, что завершится креативный фестиваль музыкальным конкурсом и призвали ростовчан делиться мнением о форуме в социальных сетях.
Программа форума и возможность регистрации уже доступны на сайте.
Дополнительную информацию также можно уточнить в онлайн-чате на сайте и в социальных сетях «ВКонтакте» https://vk.com/mb_rostov https://vk.com/cic61 и Telegram-канале.