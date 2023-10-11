rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Форум креативных индустрий пройдет в донской столице с 13–15 октября

Форум креативных индустрий пройдет в донской столице с 13–15 октября

11 октября 2023, 12:11
Фото: donland.ru
Откроет форум фестиваль уличного искусства. За три дня работы, посетители регионального форума креативных индустрий «Креаторика», побывают на лекциях и мастер-классах от федеральных и региональных экспертов. Примут участие в панельной дискуссии и стратегической сессии с участием лидеров мнений.

А также увидят модные показы от локальных магазинов и театральные постановки. Ведущим спикером форума станет Екатерина Черкес-заде, директор первого в России университета креативных индустрий.

В роли организаторов мероприятия выступили Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП») и центр «Мой бизнес».

Благодаря реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», содействию правительства Ростовской области и министерства экономического развития региона участие в «Креаторике» — бесплатное.

Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин, проведение на Дону первого регионального форума креативных индустрий важно с точки зрения формирования и объединения творческого сообщества региона, развития человеческого капитала, за которым — будущее.

— Также это необходимо для активной интеграции Ростовской области в федеральную повестку развития этого нового направления, которое является фундаментом несырьевой экономики, экономики инноваций и знаний, — добавил Александр Скрябин.

Деловая часть форума будет состоять из дискуссий о господдержке творческой молодежи и креативных бизнес-проектов, поговорят и о совершенствовании законодательства, необходимого для эффективного взаимодействия отрасли и государства.

По мнению министра экономики Ростовской области Максима Папушенко, доля креативных индустрий в Ростове-на-Дону традиционно выше общероссийских показателей, и потому в этой отрасли задача сделать наш регион заметнее на карте страны имеет большие перспективы.

 — Форум «Креаторика» — очередной шаг в сторону изучения проблем и сильных сторон креативных индустрий Дона, наращивания механизмов, инфраструктуры государственной поддержки и стимулирования роста числа предпринимателей в творческих сферах экономики, —поделился министра экономики Ростовской области.

Форум будет проходить на нескольких площадках одновременно. В их числе: лекторий «Маяк», филиал ВГИКА, креативные кластеры D30 и С52, театр «Линии», подвал Арт-базара, гастро-двор Inside и публичная библиотека. Ключевые активности «Креаторики» пройдут в Центре истинных ценностей, который был открыт по инициативе губернатора Василия Голубева в марте этого года с целью поддержки и развития креативных и инновационных отраслей экономики.

Организаторы уверены, обширная «география» предстоящего форума способна дать стимул для горожан и гостей города к знакомству и исследованию креативных пространств донской столицы.

— Стратегическая задача форума — усилить существующий диалог между творческим сообществом Дона и властью и совместно наметить пути для прорывного развития региона в креативной сфере, запуска новых бизнесов и масштабирования уже имеющихся. Также важно показать донской молодежи горизонты самореализации в творчестве и условия, которые сегодня в регионе созданы для этого. Поэтому приглашаем всех, кому близко и интересно искусство, культура, кино, дизайн, медиа, IT и другие направления креативных индустрий, принять участие, — поделилась директор АНО МФК «РРАПП» Яна Куринова.

Организаторы мероприятия, напомнили, что завершится креативный фестиваль музыкальным конкурсом и призвали ростовчан делиться мнением о форуме в социальных сетях.

Программа форума и возможность регистрации уже доступны на сайте.

Дополнительную информацию также можно уточнить в онлайн-чате на сайте и в социальных сетях «ВКонтакте» https://vk.com/mb_rostov https://vk.com/cic61 и Telegram-канале.

Подпишитесь
«Покидая землю обетованную»: политолог предрек скорое возвращение релокантов в Ростов
Сегодня, 11:54
Власти Ростова назвали причину огромных очередей на автобусы
Сегодня, 11:54
Красные трамваи увидят на улицах Ростова уже в начале 2024 года
Сегодня, 10:39
Ростовчане могут остаться без отопления до конца октября
Сегодня, 10:10
Поездка с (дис)комфортом: почему ростовчан не устраивает общественный транспорт
Сегодня, 08:06
«В плен берут детей и женщин»: релокант из Ростова рассказал об обстановке в Израиле
Сегодня, 07:36