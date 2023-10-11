Форум креативных индустрий пройдет в донской столице с 13–15 октября

— Стратегическая задача форума — усилить существующий диалог между творческим сообществом Дона и властью и совместно наметить пути для прорывного развития региона в креативной сфере, запуска новых бизнесов и масштабирования уже имеющихся. Также важно показать донской молодежи горизонты самореализации в творчестве и условия, которые сегодня в регионе созданы для этого. Поэтому приглашаем всех, кому близко и интересно искусство, культура, кино, дизайн, медиа, IT и другие направления креативных индустрий, принять участие, — поделилась директор АНО МФК «РРАПП» Яна Куринова.