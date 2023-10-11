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Ключевые положения народной программы ЕР отражены в проекте нового бюджета

Ключевые положения народной программы ЕР отражены в проекте нового бюджета

11 октября 2023, 12:09
Фото: ER.RU
На заседании программной комиссии партии «Единая Россия» обсудили промежуточные результаты выполнения народной программы ЕР и финансирование ее положений в проекте трехлетнего бюджета.

Заседание было проведено под председательством Дмитрия Медведева и с участием секретаря генсовета партии Андрея Турчака, координаторов направлений национальной программы и министров.

Дмитрий Медведев сообщил, что в бюджете на следующий год планируется увеличение расходов на социальную политику на 7,7% — до 20 с лишним триллионов рублей. Он подчеркнул, что это соответствует целям национальной программы и проектам партии, направленным на обеспечение финансирования всех социальных обязательств, оговоренных в основном партийном документе.

Медведев также обратил внимание на то, что высшим приоритетом партии в бюджете является поддержка Вооруженных сил РФ, участников специальной военной операции и их семей, а также обеспечение необходимыми ресурсами фронта. Он подчеркнул, что и другие приоритеты партии должны найти отражение в основном финансовом документе, включая развитие сельской местности и финансирование соответствующих госпрограмм.

Дмитрий Медведев отметил, что в прошлом году было выделено более 40 миллиардов рублей на эти цели, а в текущем проекте бюджета уже предусмотрено чуть более 62 миллиардов. Для достижения целей национальной программы партия предложила добавить к этим средствам еще примерно 26,5 миллиарда рублей на следующие три года.

Положения народной программы партии в области образования, здравоохранения и социальной политики обеспечены финансированием в проекте бюджета. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что в 2024 году предусматривается рост номинальных заработных плат бюджетников почти на 10% и индексация всех социальных обязательств, включая материнский капитал.

Другим предложением партии является увеличение финансирования на модернизацию центров занятости до 10,5 миллиарда рублей.

Андрей Турчак, в свою очередь, проинформировал о реализации положений национальной программы. Он отметил, что за первое полугодие выполнено 53% задач программы, включая создание и модернизацию более 8,5 тыс. социальных объектов, ремонт вузов и создание кампусов.

Как сообщается на сайте партии ER.RU, с июня программа начала распространяться на новые регионы, что позволило восстановить 2,5 тысячи многоквартирных домов и более 150 социальных объектов, как подчеркнул секретарь генсовета партии.

«В 2023 году на объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта в Ростовской области направляется 17,5 млрд рублей бюджетных средств (в 2022 году — 10,8 млрд рублей).

Ведется строительство и реконструкция 58 социальных объектов. В их числе 14 детсадов, 16 школ, 17 учреждений здравоохранения, 9 объектов культуры, 2 спортивных объекта. В Ростове-на-Дону продолжается строительство детского хирургического центра инновационных технологий на 280 коек. Работы должны завершиться в 2024 году. Также продолжается исполнение задач социальной газификации.

Обязательным условием реализации народной программы остается совместный мониторинг работ на объектах с участием жителей муниципалитетов, «депутатского треугольника», экспертным сообществом и общественниками», — сказал заместитель секретаря регионального отделения партии, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Владимир Ревенко.

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