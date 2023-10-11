Ключевые положения народной программы ЕР отражены в проекте нового бюджета

Дмитрий Медведев отметил, что в прошлом году было выделено более 40 миллиардов рублей на эти цели, а в текущем проекте бюджета уже предусмотрено чуть более 62 миллиардов. Для достижения целей национальной программы партия предложила добавить к этим средствам еще примерно 26,5 миллиарда рублей на следующие три года.