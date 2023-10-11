Когда резко потеплеет в Ростове и какую погоду ждать осенью

В самом начале декабря ожидается холодная погода с температурой около трех градусов. Солнце будет редко появляться, а 4 числа может потеплеть до шести градусов.



По прогнозам, 5 декабря температура опустится до четырех градусов. На следующий день начнутся дожди, которые продержатся весь день.



С 7 по 10 числа вернется облачная погода, а температура будет колебаться в районе четырех градусов. По прогнозу, 11 декабря возможны дожди, после чего несколько следующих дней останутся облачными.



В дневное время температура начнет опускаться ниже нуля с середины декабря. А 16 и 17 числа выглянет солнце, однако это не повлияет на температуру.



Однако уже 18 числа регион ожидают дожди, а температура поднимется до плюс одного градуса. Снова вернутся дожди 20 и 23 декабря.



Ближе к 26 числу местами может потеплеть до четырех градусов и на один день установится солнечная погода. В конце месяца обещают снег и заморозки.