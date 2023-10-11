Когда резко потеплеет в Ростове и какую погоду ждать осенью

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В Ростове-на-Дону в последнее время начались похолодания и власти уже запустили отопительный сезон. Согласно прогнозам, в среду, 11 октября, температура в городе составит 9 градусов и будет ясная погода.
Но в четверг потеплеет до 14 градусов, а в пятницу столбики термометров покажут 17 градусов. На выходных воздух прогреется сразу до 23 градусов.
Такие же погодные условия сохранятся и в понедельник, 16 числа. В этот день снова выглянет солнце, осадков не ожидается.
Однако после резкого потепления последует и резкое похолодание. Так, 17 числа максимальная температура составит 12 градусов и до 20 октября каких-либо изменений ждать не стоит.
Днем 21 числа столбики термометров остановятся на отметке 18 градусов, но после снова температура пойдет на спад.
С 23 по 26 октября будет около 13 градусов, но обещают ясную погоду. С 27 числа и до конца месяца температура может подняться до 16 градусов, дождей в эти периоды не будет.
По словам представителя Ростовского гидрометцентра Елены Назаровой, в регионе «бабье лето» начнется несколько позже, чем обычно. Обычно такая погода приходится на середину осени, после первых октябрьских холодов. Однако в этом году в октябре заморозков пока не было. Из-за этого «бабье лето» сдвинется ближе к ноябрю.
Согласно прогнозу сервиса «Яндекс» на основе усредненных данных за последние 10 лет, в ноябре в Ростовской области ожидается холодная погода с незначительными осадками. Средняя скорость ветра увеличится до 5 метров в секунду.
В течение первых 10 дней может быть прохладно с температурой 10 градусов, ожидается облачная погода. А 8 ноября возможны дожди.
К 10 ноября прогнозируют небольшое потепление до 11 градусов, однако после этого температура снова начнет снижаться. С 13 по 24 ноября погода будет облачной.
К середине месяца температура опустится до шести градусов, а к 23 числа столбики термометров остановятся на отметке в четыре градуса. В конце месяца температура не будет превышать пять градусов.
По предварительным прогнозам, солнце в этом месяце можно будет увидеть только в течение трех дней, еще восемь дней регион будет заливать дождями и остальные 20 дней окажутся облачными. Скорость ветра может достигать пяти метров в секунду.
В самом начале декабря ожидается холодная погода с температурой около трех градусов. Солнце будет редко появляться, а 4 числа может потеплеть до шести градусов.
По прогнозам, 5 декабря температура опустится до четырех градусов. На следующий день начнутся дожди, которые продержатся весь день.
С 7 по 10 числа вернется облачная погода, а температура будет колебаться в районе четырех градусов. По прогнозу, 11 декабря возможны дожди, после чего несколько следующих дней останутся облачными.
В дневное время температура начнет опускаться ниже нуля с середины декабря. А 16 и 17 числа выглянет солнце, однако это не повлияет на температуру.
Однако уже 18 числа регион ожидают дожди, а температура поднимется до плюс одного градуса. Снова вернутся дожди 20 и 23 декабря.
Ближе к 26 числу местами может потеплеть до четырех градусов и на один день установится солнечная погода. В конце месяца обещают снег и заморозки.
Ранее стало известно, что мощные магнитные бури накроют всю Ростовскую область с 12 октября. Расширенный материл RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.