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Красные трамваи увидят на улицах Ростова уже в начале 2024 года

Красные трамваи увидят на улицах Ростова уже в начале 2024 года

11 октября 2023, 10:39
Фото: t.me/rostovtram / ar.rostov-gorod.ru
Красные трамваи увидят на улицах Ростова уже в начале 2024 года
В Ростове начали реконструкцию первых трамвайных вагонов, об этом сообщили в Telegram-канале «Ростовский трамвай».

Авторы канала рассказали, что в Ростове на комплексную реконструкцию отправили четыре односекционных трамвайных вагона. Рабочим предстоит заменить поврежденные кузовные элементы, отремонтировать тележки с редукторами, провести ультразвуковую диагностику осей колесных пар, а также установить новые системы управления, кондиционеры и системы информирования пассажиров.

Кроме того, в трамваях появятся системы видеонаблюдения, кругового обзора, а также оплаты проезда, благодаря новым терминалам удастся значительно сократить время стоянки трамваев на остановках. Дополнительным нововведением станет система «Говорящий город», которая сделает использование общественного транспорта более доступным для людей с ограниченными возможностями.

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В рамках реконструкции планируется обновить внешний вид вагонов как снаружи, так и внутри, сами трамвая перекрасят в красный цвет.

Модернизацию вагонов проведут за два месяца, к этому времени удастся закончить реконструкцию семи действующих трамваев, которые смогут вернуться к работе в начале 2024 года.

Ранее стало известно, что Госэкспертиза одобрила строительство еще одной трамвайной линии на ЗЖМ.

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