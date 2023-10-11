Красные трамваи увидят на улицах Ростова уже в начале 2024 года

Кроме того, в трамваях появятся системы видеонаблюдения, кругового обзора, а также оплаты проезда, благодаря новым терминалам удастся значительно сократить время стоянки трамваев на остановках. Дополнительным нововведением станет система «Говорящий город», которая сделает использование общественного транспорта более доступным для людей с ограниченными возможностями.