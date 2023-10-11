Красные трамваи увидят на улицах Ростова уже в начале 2024 года

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Авторы канала рассказали, что в Ростове на комплексную реконструкцию отправили четыре односекционных трамвайных вагона. Рабочим предстоит заменить поврежденные кузовные элементы, отремонтировать тележки с редукторами, провести ультразвуковую диагностику осей колесных пар, а также установить новые системы управления, кондиционеры и системы информирования пассажиров.
Кроме того, в трамваях появятся системы видеонаблюдения, кругового обзора, а также оплаты проезда, благодаря новым терминалам удастся значительно сократить время стоянки трамваев на остановках. Дополнительным нововведением станет система «Говорящий город», которая сделает использование общественного транспорта более доступным для людей с ограниченными возможностями.
В рамках реконструкции планируется обновить внешний вид вагонов как снаружи, так и внутри, сами трамвая перекрасят в красный цвет.
Модернизацию вагонов проведут за два месяца, к этому времени удастся закончить реконструкцию семи действующих трамваев, которые смогут вернуться к работе в начале 2024 года.
Ранее стало известно, что Госэкспертиза одобрила строительство еще одной трамвайной линии на ЗЖМ.