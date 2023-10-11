Литературный эксперт сравнил новую книгу Пелевина с работой Глуховского

«Я оцениваю ее на 7 из 10. Мне понравилось, что Пелевин, как всегда, умудрился сделать интересным то, о чем говорят в научно-популярных книгах, таких как „IPhuck 10“ и „Тайные виды на гору Фудзи“. В данном случае он заинтересовался тем, о чем пишет Юваль Ной Харари в своей книге „Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня“. Пелевин исследует тезисы Харари и представляет их собственной интерпретацией. Еще одна интересная деталь — периодические отсылки к Кастанеде, которые иногда кажутся ироничными. И конечно, отличный финал в стиле Пелевина», — поделился своими впечатлениями Александр Корнев.