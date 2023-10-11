Литературный эксперт сравнил новую книгу Пелевина с работой Глуховского

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
«Я оцениваю ее на 7 из 10. Мне понравилось, что Пелевин, как всегда, умудрился сделать интересным то, о чем говорят в научно-популярных книгах, таких как „IPhuck 10“ и „Тайные виды на гору Фудзи“. В данном случае он заинтересовался тем, о чем пишет Юваль Ной Харари в своей книге „Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня“. Пелевин исследует тезисы Харари и представляет их собственной интерпретацией. Еще одна интересная деталь — периодические отсылки к Кастанеде, которые иногда кажутся ироничными. И конечно, отличный финал в стиле Пелевина», — поделился своими впечатлениями Александр Корнев.
Кроме положительного отзыва, эксперт имеет и некоторые замечания, пишет ИА RuNews24.ru
«Есть несколько вещей, которые мне не понравились. Во-первых, этот мир, который он создает — он повторяется везде. Он как будто застрял в своей теме, углубляется в нее годами. У меня уже возникло чувство насыщения.
Кроме того, книга немного напомнила мне «Будущее» Глуховского. Хотя контекст описания совершенно разный, есть некоторое сходство, поэтому я оцениваю книгу на 7 из 10», — подытожил эксперт.