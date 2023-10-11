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Мемориальную доску в память о погибшем участнике СВО установят в Таганроге

Мемориальную доску в память о погибшем участнике СВО установят в Таганроге

11 октября 2023, 05:39
Фото: 1MI
В Таганроге планируется установить мемориальную доску лейтенанту Кириллу Бабаеву, который погиб в спецоперации, сообщили в городской администрации.

Она должна появиться на фасаде школы №35, которая находится на улице Пархоменко, 5. Бабаев погиб 12 мая 2023 года при выполнении воинского долга, его посмертно наградили орденом Мужества.

Добавим, что обстоятельства гибели бойца не раскрываются.

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Местных жителей попросили высказать мнения об установке памятной доски. Обратиться можно в комитет по архитектуре и градостроительству администрации.

Ранее губернатор Василий Голубев предложил расширить льготы для участников СВО в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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