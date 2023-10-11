Мемориальную доску в память о погибшем участнике СВО установят в Таганроге

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Она должна появиться на фасаде школы №35, которая находится на улице Пархоменко, 5. Бабаев погиб 12 мая 2023 года при выполнении воинского долга, его посмертно наградили орденом Мужества.
Добавим, что обстоятельства гибели бойца не раскрываются.
Местных жителей попросили высказать мнения об установке памятной доски. Обратиться можно в комитет по архитектуре и градостроительству администрации.
Ранее губернатор Василий Голубев предложил расширить льготы для участников СВО в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.