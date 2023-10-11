rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Мощные магнитные бури накроют всю Ростовскую область с 12 октября

Мощные магнитные бури накроют всю Ростовскую область с 12 октября

11 октября 2023, 06:54
Фото: rostovgazeta.ru
Мощные магнитные бури накроют всю Ростовскую область с 12 октября
В Ростовской области снова ожидаются магнитные, которые могут сказаться на самочувствии местных жителей, следует из прогнозов.

Когда будут магнитные бури в Ростовской области

В среду, 11 октября, обещают слабую геомагнитную бурю, которая будет то ослабевать, то усиливаться. Но к вечеру ситуация нормализуется.

В четверг утром регион накроет сильная магнитная буря в четыре балла. Однако она должна постепенно ослабевать в течение дня.

С 13 по 29 октября ожидаются небольшие возмущения, но в целом все будет спокойно. Но 30 и 31 числа сильная магнитная буря вернется.

Влияние магнитных бурь на организм

Местных жителей предупреждают о возможных головых болях и слабости. Не исключено, что снизится концентрация и энергичность, появится желание спать. Эксперты рекомендуют избегать чрезмерных нагрузок, больше отдыхать и проводить время на улице на свежем воздухе.

Как подготовиться к магнитным бурям

По мнению специалистов, перед наступлением бури стоит сократить физическую активность и обратить внимание на рацион питания. Лучше избегать употребления жирной, сладкой пищи и алкоголя.

Нужно стараться избегать стрессовых ситуаций и сильных эмоциональных переживаний. Если есть заболевания сердца или сосудов, то стоит иметь под рукой необходимые лекарства на случай обострения.

Как защитить себя от негативного влияния бури

Полностью защититься от магнитной бури невозможно, но можно свести ее влияние к минимуму. Для этого нужно забыть об алкоголе и курении.

Можно принять контрастный душ, стоит больше времени на природе и не забывать о регулярном сне.

Ранее в Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев.

Читайте также:
В Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьевНа мосту Сиверса в Ростове из-за непогоды столкнулись четыре автоИз-за непогоды жители Ростовской области остались без электричества и воды
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Тревожность#Алкоголь#Последние новости Ростова на сегодня#Питание#Поездки#Магнитные бури#Душ#Кофе#Защита#Физические нагрузки#Свежий воздух#Геомагнитная буря#Бессонница#Сон
Подпишитесь
В Ростовской области жители мерзнут и борются с тревожностью и БПЛА
Вчера, 17:57
Синоптик Назарова предупредила дончан о снегопаде 11 октября
Вчера, 18:07
На Центральном рынке у автобусов собрались огромные очереди из замерзших ростовчан
Вчера, 17:41
В Ростове-на-Дону открыли полигон по отражению кибератак
Вчера, 17:15
В Батайске в сквере Авиаторов обнаружили труп мужчины 10 октября
Вчера, 16:26
Отопительный сезон в Ростове-на-Дону начнется с 11 октября
Вчера, 14:22