Мощные магнитные бури накроют всю Ростовскую область с 12 октября

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
В среду, 11 октября, обещают слабую геомагнитную бурю, которая будет то ослабевать, то усиливаться. Но к вечеру ситуация нормализуется.
В четверг утром регион накроет сильная магнитная буря в четыре балла. Однако она должна постепенно ослабевать в течение дня.
С 13 по 29 октября ожидаются небольшие возмущения, но в целом все будет спокойно. Но 30 и 31 числа сильная магнитная буря вернется.
Местных жителей предупреждают о возможных головых болях и слабости. Не исключено, что снизится концентрация и энергичность, появится желание спать. Эксперты рекомендуют избегать чрезмерных нагрузок, больше отдыхать и проводить время на улице на свежем воздухе.
По мнению специалистов, перед наступлением бури стоит сократить физическую активность и обратить внимание на рацион питания. Лучше избегать употребления жирной, сладкой пищи и алкоголя.
Нужно стараться избегать стрессовых ситуаций и сильных эмоциональных переживаний. Если есть заболевания сердца или сосудов, то стоит иметь под рукой необходимые лекарства на случай обострения.
Полностью защититься от магнитной бури невозможно, но можно свести ее влияние к минимуму. Для этого нужно забыть об алкоголе и курении.
Можно принять контрастный душ, стоит больше времени на природе и не забывать о регулярном сне.
Ранее в Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев.