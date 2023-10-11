Мощные магнитные бури накроют всю Ростовскую область с 12 октября

Местных жителей предупреждают о возможных головых болях и слабости. Не исключено, что снизится концентрация и энергичность, появится желание спать. Эксперты рекомендуют избегать чрезмерных нагрузок, больше отдыхать и проводить время на улице на свежем воздухе.