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На модернизацию подсветки телебашни в Ростове выделили 12,6 миллиона рублей

На модернизацию подсветки телебашни в Ростове выделили 12,6 миллиона рублей

11 октября 2023, 09:37
Фото: pxhere.com
На модернизацию подсветки телебашни в Ростове выделили 12,6 миллиона рублей
В Ростове на модернизацию подсветки телебашни потратят более 12,6 миллиона рублей, данные об этом появились на портале госзакупок.

Во вторник, 10 октября, ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» опубликовало конкурс для поиска компании-подрядчика, которая выполнит работы по модернизации архитектурно-художественной подсветки телебашни на улице Токарной, 10. Высота башни составляет 180 метров, обычно в праздничные дни на сооружение появляется тематическая подсветка. Максимальная стоимость контракта составила 12,62 миллиона рублей.

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Подрядчику предстоит провести демонтажные работы оборудования, непригодного к эксплуатации, а после монтаж декоративных крышек, светильников, оборудования связи, гирлянд, контроллера, блока питания, грозозащиты и другого оборудования.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 19 октября, победителя объявят через неделю.

Ранее в День России на телебашне появилась подсветка в виде триколора.

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