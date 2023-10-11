На модернизацию подсветки телебашни в Ростове выделили 12,6 миллиона рублей

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Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:40
Во вторник, 10 октября, ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» опубликовало конкурс для поиска компании-подрядчика, которая выполнит работы по модернизации архитектурно-художественной подсветки телебашни на улице Токарной, 10. Высота башни составляет 180 метров, обычно в праздничные дни на сооружение появляется тематическая подсветка. Максимальная стоимость контракта составила 12,62 миллиона рублей.
Подрядчику предстоит провести демонтажные работы оборудования, непригодного к эксплуатации, а после монтаж декоративных крышек, светильников, оборудования связи, гирлянд, контроллера, блока питания, грозозащиты и другого оборудования.
Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 19 октября, победителя объявят через неделю.
Ранее в День России на телебашне появилась подсветка в виде триколора.