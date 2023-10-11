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Published Сегодня, 12:28

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Updated Сегодня, 12:30

Наркоман из Ростова грабил аптеки на Кубани с помощью игрушечного пистолета

Наркоман из Ростова грабил аптеки на Кубани с игрушечным пистолетом

11 октября 2023, 12:28
Фото: pxhere
Наркоман из Ростова грабил аптеки на Кубани с помощью игрушечного пистолета
Житель Ростова грабил аптечные пункты в Новороссийске и Геленджике с помощью игрушечного пистолета, рассказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В Краснодарском крае задержан 21-летний житель Ростова. Его обвиняют в ограблении аптек в Новороссийске и Геленджике. Молодой человек надевал маску, а затем с помощью игрушечного пистолета угрожал фармацевтам, требуя деньги из кассы.

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В МВД уточнили, что ростовчанин ранее был судим. Также у него нашли при себе наркотики. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее другой ростовский наркоман в полуголом виде устроил дебош в Свято-Никольском храме в Севастополе.

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