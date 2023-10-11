Наркоман из Ростова грабил аптеки на Кубани с игрушечным пистолетом

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В Краснодарском крае задержан 21-летний житель Ростова. Его обвиняют в ограблении аптек в Новороссийске и Геленджике. Молодой человек надевал маску, а затем с помощью игрушечного пистолета угрожал фармацевтам, требуя деньги из кассы.
В МВД уточнили, что ростовчанин ранее был судим. Также у него нашли при себе наркотики. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее другой ростовский наркоман в полуголом виде устроил дебош в Свято-Никольском храме в Севастополе.