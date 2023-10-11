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Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

В Ростовской области сразу несколько крупных пробок образовалось на подъездах к Ростову

Огромные пробки возникли на трассах под Ростовом 11 октября

11 октября 2023, 15:58
Фото: 1MI
В Ростовской области сразу несколько крупных пробок образовалось на подъездах к Ростову
В Ростовской области сразу несколько крупных пробок образовалось на подъездах к Ростову, сообщают «Яндекс. Карты».

Несколько пробок образовалось на подъезде к Ростову вечером. Первый затор собрался на Новочеркасском шоссе, рядом с ТЦ «Мега», его протяженность составляет почти четыре километра. Что стало причиной пробки, на картах не сообщается.

Другой крупный затор образовался рядом с Батайском. Пробка длиной в семь километров тянется от Новоалександровки до Койсуга. По предварительным данным, ДТП там не происходило, дорожные работы в районе затора также не ведутся.

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Сложная дорожная ситуация и в самом Ростове, пробки там оцениваются в восемь баллов. Сложнее всего проехать, по традиции, на улицах Малиновского, Максима Горького, Вавилова, Красноармейской, Троллейбусной, а также по проспектам Буденновскому и Сельмаш.

Напомним, сегодня в Ростове ДТП с грузовиком парализовало движение по Всесоюзной.

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