Огромные пробки возникли на трассах под Ростовом 11 октября

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Несколько пробок образовалось на подъезде к Ростову вечером. Первый затор собрался на Новочеркасском шоссе, рядом с ТЦ «Мега», его протяженность составляет почти четыре километра. Что стало причиной пробки, на картах не сообщается.
Другой крупный затор образовался рядом с Батайском. Пробка длиной в семь километров тянется от Новоалександровки до Койсуга. По предварительным данным, ДТП там не происходило, дорожные работы в районе затора также не ведутся.
Сложная дорожная ситуация и в самом Ростове, пробки там оцениваются в восемь баллов. Сложнее всего проехать, по традиции, на улицах Малиновского, Максима Горького, Вавилова, Красноармейской, Троллейбусной, а также по проспектам Буденновскому и Сельмаш.
Напомним, сегодня в Ростове ДТП с грузовиком парализовало движение по Всесоюзной.