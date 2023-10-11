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Updated Сегодня, 11:04

Почти 17 млн рублей потратят на холодильники и мебель для больницы в Ростове

Почти 17 млн рублей потратят на холодильники и мебель для больницы в Ростове

11 октября 2023, 11:02
Фото: Яндекс.Карты
Почти 17 млн рублей потратят на холодильники и мебель для больницы в Ростове

В Ростове выделили 17 млн руб на оснащение поликлиники ЦГБ 1 им. Н. А. Семашко

В Ростове-на-Дону выделили почти 17 миллионов рублей на оснащение Центральной городской больницы имени Семашко, сообщили в правительстве региона.

Деньги взяли из регионального бюджета, они предназначены для покупки офисной и медицинской мебели, а также холодильников. Это связано с завершением в декабре этого года ремонта амбулаторно-поликлинического корпуса, который начался в 2021 году.

В Ростове на ремонт 400 метров дороги одной из улиц выделили 18,8 млн рублей
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ЦГБ №1 является самой крупной больницей в донском регионе, в ней есть 945 круглосуточных коек и 193 коек дневного стационара. Она состоит из 17 стационарных отделений, которые занимаются лечением терапевтических и хирургических случаев. В состав учреждения входят родильный дом, поликлиника, женская консультация, травмпункт.

Отмечается, что обновленная поликлиника начнет работу в начале 2024 года.

Ранее стало известно, что в Ростове на ремонт 400 метров дороги одной из улиц выделили 18,8 миллиона рублей.

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