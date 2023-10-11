Почти 17 млн рублей потратят на холодильники и мебель для больницы в Ростове

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Деньги взяли из регионального бюджета, они предназначены для покупки офисной и медицинской мебели, а также холодильников. Это связано с завершением в декабре этого года ремонта амбулаторно-поликлинического корпуса, который начался в 2021 году.
ЦГБ №1 является самой крупной больницей в донском регионе, в ней есть 945 круглосуточных коек и 193 коек дневного стационара. Она состоит из 17 стационарных отделений, которые занимаются лечением терапевтических и хирургических случаев. В состав учреждения входят родильный дом, поликлиника, женская консультация, травмпункт.
Отмечается, что обновленная поликлиника начнет работу в начале 2024 года.
Ранее стало известно, что в Ростове на ремонт 400 метров дороги одной из улиц выделили 18,8 миллиона рублей.