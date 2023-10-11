Поездка с (дис)комфортом: почему ростовчан не устраивает общественный транспорт

Еще одной значимой проблемой общественного транспорта остается работа автобусов в вечернее время. Уже несколько недель на Центральном рынке по вечерам сохраняются огромные очереди на автобусы, следующие из центра Ростова в отдаленные районы, и пассажиры вынуждены ожидать транспорт до позднего вечера, чтобы иметь возможность уехать домой.