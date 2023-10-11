rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Ростовчане пожаловались на острую нехватку автобусов на маршрутах №25 и 43

Поездка с (дис)комфортом: почему ростовчан не устраивает общественный транспорт

11 октября 2023, 08:06
Фото: bg.rostov-gorod.ru
Ростовчане пожаловались на острую нехватку автобусов на маршрутах №25 и 43

Ростовчане пожаловались на острую нехватку автобусов на маршрутах №25 и 43

В Ростове жители жалуются на острую нехватку автобусов на маршрутах общественного транспорта, информация об этом появилась на портале городского благоустройства.

В среду, 11 октября, на портале благоустройства опубликовали жалобы от жителей Ростова-на-Дону, которые пользуются услугами общественным транспортом и жалуются на снижение качества работы перевозчиков.

Первой стала жалоба на острую нехватку автобусов на маршруте №25 «ГПЗ-10 — В. Темерник». По словам местного жителя, ситуация настолько обострилась, что стало проблематично попасть в салон на любой остановке, кроме конечных. На фото, предоставленной автором обращения, отчетливо видно, что автобус настолько полон, что одному из подростков приходится протискиваться в заднюю дверь.

«Автобусы приезжают битком, люди фактически висят на ступеньках. Срочно выпустите большее количество автобусов на маршрут», — потребовал местный житель.

В Ростове на маршрут выпустили китайские автобусы
Узнать подробнее

Аналогичная ситуация сохраняется и на маршруте №43. Ростовчанин утверждает, что 10 октября он не смог сесть в автобус, несмотря на то, что находился на остановке «Драгунской» в 05.40 мск.

«Невозможно сесть в транспорт на остановке Драгунская в сторону города! Полностью забитый №43 маршрут проезжает мимо!», — возмутился местный житель, потребовав увеличить если не количество автобусов, то, по крайней мере, их вместимость.

Еще одной значимой проблемой общественного транспорта остается работа автобусов в вечернее время. Уже несколько недель на Центральном рынке по вечерам сохраняются огромные очереди на автобусы, следующие из центра Ростова в отдаленные районы, и пассажиры вынуждены ожидать транспорт до позднего вечера, чтобы иметь возможность уехать домой.

Читайте также:
Ростовчане заявили о невозможности уехать на автобусах по вечерамНа Центральном рынке у автобусов собрались огромные очереди из замерзших ростовчанВ Ростове выделили 13,1 миллиона рублей на покупку автобусов
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобусы#Общественный транспорт#Надежда Пустяк#Пассажиры#Последние новости Ростова на сегодня#Маршруты#Очереди
Подпишитесь
В Ростовской области жители мерзнут и борются с тревожностью и БПЛА
Вчера, 17:57
Синоптик Назарова предупредила дончан о снегопаде 11 октября
Вчера, 18:07
На Центральном рынке у автобусов собрались огромные очереди из замерзших ростовчан
Вчера, 17:41
В Ростове-на-Дону открыли полигон по отражению кибератак
Вчера, 17:15
В Батайске в сквере Авиаторов обнаружили труп мужчины 10 октября
Вчера, 16:26
Отопительный сезон в Ростове-на-Дону начнется с 11 октября
Вчера, 14:22