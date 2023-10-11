Поездка с (дис)комфортом: почему ростовчан не устраивает общественный транспорт

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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Updated Сегодня, 08:08
В среду, 11 октября, на портале благоустройства опубликовали жалобы от жителей Ростова-на-Дону, которые пользуются услугами общественным транспортом и жалуются на снижение качества работы перевозчиков.
Первой стала жалоба на острую нехватку автобусов на маршруте №25 «ГПЗ-10 — В. Темерник». По словам местного жителя, ситуация настолько обострилась, что стало проблематично попасть в салон на любой остановке, кроме конечных. На фото, предоставленной автором обращения, отчетливо видно, что автобус настолько полон, что одному из подростков приходится протискиваться в заднюю дверь.
«Автобусы приезжают битком, люди фактически висят на ступеньках. Срочно выпустите большее количество автобусов на маршрут», — потребовал местный житель.
Аналогичная ситуация сохраняется и на маршруте №43. Ростовчанин утверждает, что 10 октября он не смог сесть в автобус, несмотря на то, что находился на остановке «Драгунской» в 05.40 мск.
«Невозможно сесть в транспорт на остановке Драгунская в сторону города! Полностью забитый №43 маршрут проезжает мимо!», — возмутился местный житель, потребовав увеличить если не количество автобусов, то, по крайней мере, их вместимость.
Еще одной значимой проблемой общественного транспорта остается работа автобусов в вечернее время. Уже несколько недель на Центральном рынке по вечерам сохраняются огромные очереди на автобусы, следующие из центра Ростова в отдаленные районы, и пассажиры вынуждены ожидать транспорт до позднего вечера, чтобы иметь возможность уехать домой.