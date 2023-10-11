«Покидая землю обетованную»: политолог предрек скорое возвращение релокантов в Ростов

«Те люди, которые не наговорили лишнего, наверняка вернутся домой, где так или иначе у них налажен быт. Предъявить по закону мы ничего им не можем. Но с точки зрения морально-нравственных ценностей вопросы остаются. Насколько можно им доверять? Как рассчитывать на них в сложные моменты? Да и задержатся ли они дома при изменении политической или военной ситуации?» — задается вопросами политолог.