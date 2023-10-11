rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

«Покидая землю обетованную»: почему бежавшие из Ростова скоро массово вернутся домой

«Покидая землю обетованную»: политолог предрек скорое возвращение релокантов в Ростов

11 октября 2023, 11:54
Фото: 1MI
«Покидая землю обетованную»: почему бежавшие из Ростова скоро массово вернутся домой

Политолог заявил о скором массовом возвращении релокантов в Ростов

В Израиле начался серьезный военный конфликт, объявлена всеобщая мобилизация. Все аэропорты, кроме одного в Тель-Авиве, закрыты. Да и он будет закрыт в ближайшее время. Поэтому вереницы людей «потянулись на выход», сообщил RostovGazeta ростовский политолог Александр Сухарь.

Собеседник напоминает, что начало СВО с последующей частичной мобилизацией в России привели к тому, что небольшая часть ростовчан резко почувствовали себя «гражданами» другой страны. Одни нашли у себя еврейские корни, другие отправились в Израиль на «птичьих» правах, спасаясь от военного конфликта.

«Но сейчас мы видим, что происходит в Израиле, и, конечно же, многие люди спешат покинуть эту страну», — отмечает Александр Сухарь.

«Защищать нас некому»: ростовчанка из Израиля рассказала, что происходит в стране
Узнать подробнее

Собеседник подозревает, что в Ростовскую область вернутся уехавшие ранее так называемые общественники, блогеры и бывшие студенты. Это самая небогатая часть ростовчан, которые пребывали на территории земли обетованной в социальном лимите. А именно — проживали в хостелах, питались в простых столовых. По словам политолога, в Израиле для этого есть возможности.

«А вот бизнесмены хорошо подумают, куда податься. Правила игры у нас серьезно поменялись. И предприниматели, покинувшие Ростов по политическим мотивам, вряд ли смогут здесь, как прежде, занять свои позиции в бизнесе, в общественно-политической жизни», — говорит эксперт.

Спикер полагает, что, скорее всего, эти люди направятся в европейские страны или более удобные неподалеку от Израиля — например, в тот же Египет или ОАЭ. Хотя, по мнению собеседника, ОАЭ — достаточно дорогая для жизни страна.

Собеседник подозревает, что в Ростовскую область вернутся уехавшие ранее так называемые общественники, блогеры и бывшие студенты.Собеседник подозревает, что в Ростовскую область вернутся уехавшие ранее так называемые общественники, блогеры и бывшие студенты.
Собеседник подозревает, что в Ростовскую область вернутся уехавшие ранее так называемые общественники, блогеры и бывшие студенты.
Фото: 1MI
Путин призвал не трогать бежавших из-за СВО и мобилизации россиян
Узнать подробнее

«Те люди, которые не наговорили лишнего, наверняка вернутся домой, где так или иначе у них налажен быт. Предъявить по закону мы ничего им не можем. Но с точки зрения морально-нравственных ценностей вопросы остаются. Насколько можно им доверять? Как рассчитывать на них в сложные моменты? Да и задержатся ли они дома при изменении политической или военной ситуации?» — задается вопросами политолог.

Ранее RostovGazeta выясняла, что будет с квартирами ростовчан, уехавших от мобилизации.

Эксперт Фоменко рассказал, что стало с квартирами ростовчан, уехавших от мобилизации
Узнать подробнее
Читайте также:
«В плен берут детей и женщин»: релокант из Ростова рассказал об обстановке в ИзраилеВ Ростовской области в три раза вырос спрос на апостили для релокантов«Адиос, амигос»: ростовский депутат Бородай предложил запретить въезд релокантам
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Бизнесмены#Израиль#Военный конфликт Израиля и Палестины#Военный конфликт#Еврейские корни#Политические мотивы#Жизнь за границей#Морально-нравственные ценности
Подпишитесь
Власти Ростова назвали причину огромных очередей на автобусы
Сегодня, 11:54
Красные трамваи увидят на улицах Ростова уже в начале 2024 года
Сегодня, 10:39
Ростовчане могут остаться без отопления до конца октября
Сегодня, 10:10
Поездка с (дис)комфортом: почему ростовчан не устраивает общественный транспорт
Сегодня, 08:06
«В плен берут детей и женщин»: релокант из Ростова рассказал об обстановке в Израиле
Сегодня, 07:36