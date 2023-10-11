«Покидая землю обетованную»: политолог предрек скорое возвращение релокантов в Ростов

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Собеседник напоминает, что начало СВО с последующей частичной мобилизацией в России привели к тому, что небольшая часть ростовчан резко почувствовали себя «гражданами» другой страны. Одни нашли у себя еврейские корни, другие отправились в Израиль на «птичьих» правах, спасаясь от военного конфликта.
«Но сейчас мы видим, что происходит в Израиле, и, конечно же, многие люди спешат покинуть эту страну», — отмечает Александр Сухарь.
Собеседник подозревает, что в Ростовскую область вернутся уехавшие ранее так называемые общественники, блогеры и бывшие студенты. Это самая небогатая часть ростовчан, которые пребывали на территории земли обетованной в социальном лимите. А именно — проживали в хостелах, питались в простых столовых. По словам политолога, в Израиле для этого есть возможности.
«А вот бизнесмены хорошо подумают, куда податься. Правила игры у нас серьезно поменялись. И предприниматели, покинувшие Ростов по политическим мотивам, вряд ли смогут здесь, как прежде, занять свои позиции в бизнесе, в общественно-политической жизни», — говорит эксперт.
Спикер полагает, что, скорее всего, эти люди направятся в европейские страны или более удобные неподалеку от Израиля — например, в тот же Египет или ОАЭ. Хотя, по мнению собеседника, ОАЭ — достаточно дорогая для жизни страна.
«Те люди, которые не наговорили лишнего, наверняка вернутся домой, где так или иначе у них налажен быт. Предъявить по закону мы ничего им не можем. Но с точки зрения морально-нравственных ценностей вопросы остаются. Насколько можно им доверять? Как рассчитывать на них в сложные моменты? Да и задержатся ли они дома при изменении политической или военной ситуации?» — задается вопросами политолог.
Ранее RostovGazeta выясняла, что будет с квартирами ростовчан, уехавших от мобилизации.