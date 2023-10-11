Проживающий в Израиле полицейский из Ростова рассказал о ситуации в стране

Ростовчанин рассказал, что живет в городе Ашдот, он находится всего лишь в полутора часах езды от приграничного Сдерота. Он и другие полицейские раньше посменно ездили туда нести дежурство. В ночь атаки ХАМАС ростовчанину повезло, вместо него в Сдерот поехала коллега. В тот день в резне в городе погибли более 30 полицейских.