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Палестинцы рядом с местом авиаудара

Проживающий в Израиле полицейский из Ростова рассказал о ситуации в стране

11 октября 2023, 16:25
Фото: wikipedia.org
Палестинцы рядом с местом авиаудара
Работающий следователем полиции в Израиле уроженец Ростовской области рассказал об обстановке в стране сейчас, его слова приводит «КП — Ростов-на-Дону».

Уроженец Ростовской области, долгое время работающий в Израиле следователем полиции, рассказал об обстановке в стране после атаки ХАМАС. Он заявил, что первой отпор вооруженным арабам дала полиция, а не армия. Особенно тяжелая обстановка сложилась в приграничных городах, рядом с сектором Газа.

Ростовчанин рассказал, что живет в городе Ашдот, он находится всего лишь в полутора часах езды от приграничного Сдерота. Он и другие полицейские раньше посменно ездили туда нести дежурство. В ночь атаки ХАМАС ростовчанину повезло, вместо него в Сдерот поехала коллега. В тот день в резне в городе погибли более 30 полицейских.

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Сейчас вся полиция и экстренные службы на юге Израиля переведены на 12-часовой режим работы, они прочесывают улицы и проверяют здания.

Ранее ростовчанка сообщила о гибели мужа-полицейского после атаки ХАМАС на Израиль.

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