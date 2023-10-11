Проживающий в Израиле полицейский из Ростова рассказал о ситуации в стране

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Уроженец Ростовской области, долгое время работающий в Израиле следователем полиции, рассказал об обстановке в стране после атаки ХАМАС. Он заявил, что первой отпор вооруженным арабам дала полиция, а не армия. Особенно тяжелая обстановка сложилась в приграничных городах, рядом с сектором Газа.
Ростовчанин рассказал, что живет в городе Ашдот, он находится всего лишь в полутора часах езды от приграничного Сдерота. Он и другие полицейские раньше посменно ездили туда нести дежурство. В ночь атаки ХАМАС ростовчанину повезло, вместо него в Сдерот поехала коллега. В тот день в резне в городе погибли более 30 полицейских.
Сейчас вся полиция и экстренные службы на юге Израиля переведены на 12-часовой режим работы, они прочесывают улицы и проверяют здания.
Ранее ростовчанка сообщила о гибели мужа-полицейского после атаки ХАМАС на Израиль.