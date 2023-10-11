Прямая электричка начнет курсировать от Таганрога до Батайска с 16 октября

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Речь идет о поезде Таганрог — Ростов, маршрут которого теперь решили продлить до Батайска. Это произойдет с 16 октября.
Состав отправляется в 07.04 мск, в Ростов он прибудет в 08.36, а в Батайск — 08.58. В пути предусмотрены несколько остановок, в том числе на станциях Вареновка, Приморка, Морская.
Полная стоимость проезда до Батайска составит 168 рублей, для студентов и школьников — 84 рубля.
Ранее в Ростовской области изменилось расписание пяти электричек с 5 октября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.