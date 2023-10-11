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Published Сегодня, 13:58

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Updated Сегодня, 14:00

Электричка начнет курсировать от Таганрога до Батайска с 16 октября

Прямая электричка начнет курсировать от Таганрога до Батайска с 16 октября

11 октября 2023, 13:58
Фото: donland.ru
Электричка начнет курсировать от Таганрога до Батайска с 16 октября
В Ростовской области запустят электричку, которая соединит Таганрог и Батайск, сообщает СКЖД.

Речь идет о поезде Таганрог — Ростов, маршрут которого теперь решили продлить до Батайска. Это произойдет с 16 октября.

Состав отправляется в 07.04 мск, в Ростов он прибудет в 08.36, а в Батайск — 08.58. В пути предусмотрены несколько остановок, в том числе на станциях Вареновка, Приморка, Морская.

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Полная стоимость проезда до Батайска составит 168 рублей, для студентов и школьников — 84 рубля.

Ранее в Ростовской области изменилось расписание пяти электричек с 5 октября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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