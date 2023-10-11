Росстат заверил в снижении цен на бензин в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
Росстат привел новую недельную статистику цен на бензин в Ростовской области. Из нее следует, что стоимость топлива в регионе медленно, но снижается. Однако некоторые марки бензина все равно продолжает дорожать.
Например, АИ-92 поднялся в цене с 54,3 рубля до 53,96 рубля. АИ-95 незначительно подешевел с 59,8 рубля до 59,39 рубля. Стоимость АИ-98 уже третью неделю составляет 68,7 рубля.
Дизельное же топливо упало в цене с 64,8 рубля до 64,1 рубля.
Ранее ФАС подтвердил, что бензин в Ростовской области продавали по завышенным ценам.