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Published Сегодня, 18:47

Modified Сегодня, 18:49

Updated Сегодня, 18:49

Цены на бензин и дизельное топливо продолжают незначительно снижаться в Ростовской области

Росстат заверил в снижении цен на бензин в Ростовской области

11 октября 2023, 18:47
Фото: pxhere.com
Цены на бензин и дизельное топливо продолжают незначительно снижаться в Ростовской области
Цены на бензин и дизельное топливо продолжают незначительно снижаться в Ростовской области, следует из данных Росстата.

Росстат привел новую недельную статистику цен на бензин в Ростовской области. Из нее следует, что стоимость топлива в регионе медленно, но снижается. Однако некоторые марки бензина все равно продолжает дорожать.

Например, АИ-92 поднялся в цене с 54,3 рубля до 53,96 рубля. АИ-95 незначительно подешевел с 59,8 рубля до 59,39 рубля. Стоимость АИ-98 уже третью неделю составляет 68,7 рубля.

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Дизельное же топливо упало в цене с 64,8 рубля до 64,1 рубля.

Ранее ФАС подтвердил, что бензин в Ростовской области продавали по завышенным ценам.

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