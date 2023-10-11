Ростовчане могут остаться без отопления до конца октября

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Начиная с 11 октября, компания будет подключать детсады, школы, медицинские учреждения и другие соцобъекты, а также жилой фонд. Уже получено более ста заявок на включение отопления.
Подключение потребителей будет проходить постепенно в течение двух недель после начала отопительного сезона. Это связано со скоростью заполнения труб и необходимостью корректировки гидравлических параметров.
В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону провели обязательные гидравлические испытания. С апреля по октябрь было обнаружено и устранено 1,2 тысячи дефектов.
Местных жителей попросили своевременно оплачивать счета. Дебиторская задолженность ООО «Ростовские тепловые сети» по оплате услуг в сентябре составила 1, 3 миллиарда, в том числе просроченная задолженность — один миллиард.