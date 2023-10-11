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Ростовчане могут остаться без отопления до конца октября

Ростовчане могут остаться без отопления до конца октября

11 октября 2023, 10:10
Фото: donland.ru
Ростовчане могут остаться без отопления до конца октября
В Ростове-на-Дону процесс подключения к системе отопления домов и социальных учреждений может занять две недели, сообщают «Ростовские тепловые сети».

Начиная с 11 октября, компания будет подключать детсады, школы, медицинские учреждения и другие соцобъекты, а также жилой фонд. Уже получено более ста заявок на включение отопления.

Подключение потребителей будет проходить постепенно в течение двух недель после начала отопительного сезона. Это связано со скоростью заполнения труб и необходимостью корректировки гидравлических параметров.

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В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону провели обязательные гидравлические испытания. С апреля по октябрь было обнаружено и устранено 1,2 тысячи дефектов.

Местных жителей попросили своевременно оплачивать счета. Дебиторская задолженность ООО «Ростовские тепловые сети» по оплате услуг в сентябре составила 1, 3 миллиарда, в том числе просроченная задолженность — один миллиард.

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#Общество#Город#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Отопление#Ростов#Ростовские тепловые сети#RostovGazeta
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