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Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Ростовчане заявили о невозможности уехать на автобусах по вечерам

Ростовчане заявили о невозможности уехать на автобусах по вечерам

11 октября 2023, 04:56
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в районе Центрального рынка появились огромные очереди из желающих попасть в автобусы, сообщили горожане в соцсетях.

На проблемы с тем, чтобы попасть в общественный транспорт, горожане жалуются не в первый раз. А вечером во вторник, 10 октября, снова появились очереди.

«Толпы людей на холоде ждут автобусы нa Западный», — написал автор.

Очереди из тех, кто хотел уехать на общественном транспорте, в длину достигали десятки метров. Пользователи в комментариях подтвердили, что проблема актуальна.

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«Да весь общественный транспорт в городе в час пик забит, не только Западный», — пишут местные жители в комментариях.

Фото: Это Ростов - ВК

«Темнеет рано, водители думают, что уже ночь и уезжают в гараж», — пошутили ростовчане.

«В промежуток с 22.00 до 22.40 вообще невозможно уехать, транспорта нет», — говорится в комментариях.

Ранее урбанист Зайцев рассказал, почему в Ростове не хватает общественного транспорта.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Автобусы#Общественный транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Центральный рынок#Очереди
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