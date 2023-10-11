Ростовчане заявили о невозможности уехать на автобусах по вечерам

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
На проблемы с тем, чтобы попасть в общественный транспорт, горожане жалуются не в первый раз. А вечером во вторник, 10 октября, снова появились очереди.
«Толпы людей на холоде ждут автобусы нa Западный», — написал автор.
Очереди из тех, кто хотел уехать на общественном транспорте, в длину достигали десятки метров. Пользователи в комментариях подтвердили, что проблема актуальна.
«Да весь общественный транспорт в городе в час пик забит, не только Западный», — пишут местные жители в комментариях.
«Темнеет рано, водители думают, что уже ночь и уезжают в гараж», — пошутили ростовчане.
«В промежуток с 22.00 до 22.40 вообще невозможно уехать, транспорта нет», — говорится в комментариях.
Ранее урбанист Зайцев рассказал, почему в Ростове не хватает общественного транспорта.