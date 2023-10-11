Ростовчанин заявил о тяжелом отравлении мидиями из «Магнита»

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Ростовчанин рассказал, что приобрел в «Магните Экстра» на Лелюшенко упаковку мидий с нормальным сроком годности. С виду они выглядели нормально и он их съел.
«Но не понравился болотный вкус, поэтому жене и ребенку нe дал попробовать и лег спать. Утром была тошнота, слабость и температура. Позже к ним добавились сильнейшая рвота, диарея и повышение температуры», — пишет канал со ссылкой на слова ростовчанина.
Он добавил, что сбить симптомы удалось только через несколько часов. По его словам, теперь этот продукт он будет обходить стороной.
«Так то сроки на баночках, а какое сырье было перед сортировкой — это никто уже не узнает», — пишут пользователи в комментариях.
«Я несколько раз покупала с отличным сроком годности форель. Открываешь, а она тухлая», — заявили ростовчане. Пользователи предположили, что причиной может быть нарушение условий хранения.
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