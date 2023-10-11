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Published Сегодня, 14:20

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Ростовчанин заявил о тяжелом отравлении купленными в «Магните» мидиями

Ростовчанин заявил о тяжелом отравлении мидиями из «Магнита»

11 октября 2023, 14:20
Фото: Pxhere
Ростовчанин заявил о тяжелом отравлении купленными в «Магните» мидиями
Житель Ростова-на-Дону приобрел в магазине мидии и после лечился от отравления, сообщает Telegram-канал «Это Ростов».

Ростовчанин рассказал, что приобрел в «Магните Экстра» на Лелюшенко упаковку мидий с нормальным сроком годности. С виду они выглядели нормально и он их съел.

«Но не понравился болотный вкус, поэтому жене и ребенку нe дал попробовать и лег спать. Утром была тошнота, слабость и температура. Позже к ним добавились сильнейшая рвота, диарея и повышение температуры», — пишет канал со ссылкой на слова ростовчанина.

Он добавил, что сбить симптомы удалось только через несколько часов. По его словам, теперь этот продукт он будет обходить стороной.

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«Так то сроки на баночках, а какое сырье было перед сортировкой — это никто уже не узнает», — пишут пользователи в комментариях.

«Я несколько раз покупала с отличным сроком годности форель. Открываешь, а она тухлая», — заявили ростовчане. Пользователи предположили, что причиной может быть нарушение условий хранения.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Отравление#Продукты#Ростов#Температура#Слабость#Тошнота#Магнит
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