Ростовчанка сообщила о гибели мужа-полицейского после атаки ХАМАС на Израиль

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Она рассказала изданию, что ее супруг погиб, когда бойцы ХАМАС пошли в атаку. По ее словам, он работал следователем в полиции.
«Мой супруг встал на защиту страны и погиб. Я сама из России, и очень ее люблю, так как это моя Родина», — рассказала собеседница.
Отмечается, что семья жила в Ашкелоне с двумя детьми. Официальной информации о гибели мужчины не поступало, она уточняется.
Напомним, что конфликт между Израилем и Палестиной с 7 октября перешел в острую фазу. Палестина открыла ракетный огонь по израильским населенным пунктам, после чего последовал ответ.
Ранее ростовский политолог Абросимов объяснил суть происходящего в Израиле. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.