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Published Сегодня, 12:29

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Updated Сегодня, 12:32

Муж уроженки Ростова-на-Дону погиб после атаки ХАМАС на Израиль

Ростовчанка сообщила о гибели мужа-полицейского после атаки ХАМАС на Израиль

11 октября 2023, 12:29
Фото: IDF/ CC BY-SA 3.0/wikimedia.org
Муж уроженки Ростова-на-Дону погиб после атаки ХАМАС на Израиль
Уроженка Ростова-на-Дону, которая живет в Израиле, заявила, что стала вдовой после начавшихся боевых действий, пишет Regnum.

Она рассказала изданию, что ее супруг погиб, когда бойцы ХАМАС пошли в атаку. По ее словам, он работал следователем в полиции.

«Мой супруг встал на защиту страны и погиб. Я сама из России, и очень ее люблю, так как это моя Родина», — рассказала собеседница.

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Отмечается, что семья жила в Ашкелоне с двумя детьми. Официальной информации о гибели мужчины не поступало, она уточняется.

Напомним, что конфликт между Израилем и Палестиной с 7 октября перешел в острую фазу. Палестина открыла ракетный огонь по израильским населенным пунктам, после чего последовал ответ.

Ранее ростовский политолог Абросимов объяснил суть происходящего в Израиле. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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