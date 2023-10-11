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Published Сегодня, 14:17

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Updated Сегодня, 14:19

Ростовской области надо занять 33 миллиарда рублей, чтобы погасить дефицит бюджета

Ростовская область займет 33 млрд рублей, чтобы покрыть дефицит бюджета

11 октября 2023, 14:17
Фото: 1MI
Ростовской области надо занять 33 миллиарда рублей, чтобы погасить дефицит бюджета
Ростовская область займет более 30 миллиардов рублей, чтобы погасить дефицит бюджета, соответствующий документ появился на сайте правовой информации.

Правительство Ростовской области объявило о заключении кредитных договоров, чтобы покрыть дефицит бюджета и погасить долги региона. Всего властям необходимо 33 миллиарда рублей.

Подписывать государственные контракты на кредитование будет областное министерство финансов. Занимать деньги чиновники будут в форме невозобновляемых кредитных линий. Предусмотрено, что кредитов будет 11, каждый на три миллиарда рублей.

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Процентная ставка за пользование кредитом составит 15,17% годовых. Деньги будут выплачиваться частями в течение 2024–2026 годов.

Ранее сообщалось, что почти 17 миллионов рублей потратят на холодильники и мебель для больницы в Ростове.

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