Ростовская область займет 33 млрд рублей, чтобы покрыть дефицит бюджета

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Правительство Ростовской области объявило о заключении кредитных договоров, чтобы покрыть дефицит бюджета и погасить долги региона. Всего властям необходимо 33 миллиарда рублей.
Подписывать государственные контракты на кредитование будет областное министерство финансов. Занимать деньги чиновники будут в форме невозобновляемых кредитных линий. Предусмотрено, что кредитов будет 11, каждый на три миллиарда рублей.
Процентная ставка за пользование кредитом составит 15,17% годовых. Деньги будут выплачиваться частями в течение 2024–2026 годов.
Ранее сообщалось, что почти 17 миллионов рублей потратят на холодильники и мебель для больницы в Ростове.