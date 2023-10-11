Ростовский водоканал повторно обязали выплатить 193 млн руб за загрязнение Дона

Суд оставил в силе штраф, выписанный ростовскому водоканалу за загрязнение реки Дон. Сумма наказания составила 193 миллиона рублей. Росприроднадзор региона заявил, что водоканал с 2020 года сбрасывал в реку нефтепродукты, цинк, медь, фосфаты, нитрит-анион, БПК и аммоний-ион.