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Суд оставил в силе штраф ростовскому водоканалу за загрязнение реки Дон

Ростовский водоканал повторно обязали выплатить 193 млн руб за загрязнение Дона

11 октября 2023, 15:30
Фото: 1MI
Суд оставил в силе штраф ростовскому водоканалу за загрязнение реки Дон
Суд оставил в силе штраф ростовскому водоканалу за загрязнение реки Дон, сообщил Росприроднадзор региона.

Суд оставил в силе штраф, выписанный ростовскому водоканалу за загрязнение реки Дон. Сумма наказания составила 193 миллиона рублей. Росприроднадзор региона заявил, что водоканал с 2020 года сбрасывал в реку нефтепродукты, цинк, медь, фосфаты, нитрит-анион, БПК и аммоний-ион.

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Еще в июне этого года Арбитражный суд Ростовской области обязал ресурсоснабжающую организацию выплатить штраф за негативное воздействие на окружающую среду. Однако водоканал решил обжаловать решение.

Повторно рассмотрев дело, суд все равно встал на сторону Росприроднадзора и оставил решение в силе.

Ранее «Глорию Джинс» предложили оштрафовать на 10 миллионов рублей за сброс сточных вод в Ростове.

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