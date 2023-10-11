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Смертность в Ростовской области вдвое выше, чем в Ростове-на-Дону

Смертность в Ростовской области вдвое выше, чем в Ростове-на-Дону

11 октября 2023, 13:57
Фото: 1MI
Смертность в Ростовской области вдвое выше, чем в Ростове-на-Дону
В Ростовской области смертность оказалась вдвое выше, чем в столице региона, следует из данных статистики на сайте администрации города.

Администрация Ростова опубликовала статистику смертности и рождаемости в городе с января по март этого года. Из нее следует, что показатель смертности в Ростове составляет 3,2 промилле. Это вдвое меньше, чем в целом по региону.

В Ростове с января по март родилось 2372 ребенка, умерли же 3286 человек. Таким образом, естественная убыль населения в городе составила 914 человек. При этом власти отмечают рост рождаемости в Ростове на 1,5% и падение смертности на 28,2% в сравнении с 2022 годом.

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«Максимальный уровень рождаемости зафиксирован в Советском (9,7 промилле) и Пролетарском (9,4 промилле) районах города», — следует из документов администрации.

Напомним, в целом в Ростовской области с января по март на свет появились 7,9 тысячи детей, скончались же 14,2 тысячи местных жителей. Рождаемость в регионе падает год за годом. В прошлом году естественная убыль населения Ростовской области составила 10,8 тысячи человек.

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