Собаку за 1 млрд рублей продают в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Продают пса в Ростове на площади Гагарина, владелец хочет получить за него один миллиард рублей. К объявлению добавили фотографию питомца, который лежит на кровати, укутанный одеялом.
«Чистокровный питбуль терьер», — написал продавец, но уточнять причину столь высокой стоимости он не стал. Объявление разместили 22 сентября, с этого момент его просмотрели 15 тысяч человек.
Ранее кинолог объяснил, как ростовчанам уберечься от нападения собак на улице. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого стало известно, что полиция проводит проверку по поводу зверского отравления собак в Ростове.