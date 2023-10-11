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Published Сегодня, 09:10

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Updated Сегодня, 09:12

Собаку за 1 млрд рублей продают в Ростове-на-Дону

Собаку за 1 млрд рублей продают в Ростове-на-Дону

11 октября 2023, 09:10
Фото: Midjourney
Собаку за 1 млрд рублей продают в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону выставили на продажу небольшую собаку, за которую хотят получить огромные деньги, объявление размещено на Avito.

Продают пса в Ростове на площади Гагарина, владелец хочет получить за него один миллиард рублей. К объявлению добавили фотографию питомца, который лежит на кровати, укутанный одеялом.

«Чистокровный питбуль терьер», — написал продавец, но уточнять причину столь высокой стоимости он не стал. Объявление разместили 22 сентября, с этого момент его просмотрели 15 тысяч человек.

Ранее кинолог объяснил, как ростовчанам уберечься от нападения собак на улице. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого стало известно, что полиция проводит проверку по поводу зверского отравления собак в Ростове.

Собаку за 1 млрд рублей продают в Ростове-на-ДонуСобаку за 1 млрд рублей продают в Ростове-на-Дону
Собаку за 1 млрд рублей продают в Ростове-на-Дону
Фото: Avito
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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Собака#Продажа#Последние новости Ростова на сегодня#Avito
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