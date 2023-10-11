Стало известно, в каких районах Ростова чаще умирают люди

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Администрация Ростова поделилась статистикой рождаемости и смертности в городе за первые три месяца 2023 года. В городе, как и в области в целом, продолжается естественная убыль населения — население умирает быстрее, чем рождается.
С января по март в городе на свет появились 2372 ребенка, что лишь на 35 больше, чем годом ранее. Число умерших за этот же период в Ростове составило 3286 человек. Таким образом, естественная убыль населения в городе превысила 900 человек.
Самый высокий показатель смертности в Ростове зафиксирован в Кировском районе — 19,9 промилле. Далее по уровню смертности следует Пролетарский район — 13,8 промилле. Замыкает тройку Ворошиловский район с показателем смертности в 12,8 промилле.
Ниже всего показатели смертности в Ленинском (9,0 промилле), Железнодорожном (10,0 промилле) и Советском (10,3 промилле) районах.
В среднем по Ростову показатель составляет 11,7 промилле.