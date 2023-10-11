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Стало известно, в каких районах Ростова самая высокая смертность населения

Стало известно, в каких районах Ростова чаще умирают люди

11 октября 2023, 14:14
Фото: pxhere.com
Стало известно, в каких районах Ростова самая высокая смертность населения
Смертность среди жителей центра Ростова, по статистике выше, чем на окраинах, следует из данных городской администрации.

Администрация Ростова поделилась статистикой рождаемости и смертности в городе за первые три месяца 2023 года. В городе, как и в области в целом, продолжается естественная убыль населения — население умирает быстрее, чем рождается.

С января по март в городе на свет появились 2372 ребенка, что лишь на 35 больше, чем годом ранее. Число умерших за этот же период в Ростове составило 3286 человек. Таким образом, естественная убыль населения в городе превысила 900 человек.

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Самый высокий показатель смертности в Ростове зафиксирован в Кировском районе — 19,9 промилле. Далее по уровню смертности следует Пролетарский район — 13,8 промилле. Замыкает тройку Ворошиловский район с показателем смертности в 12,8 промилле.

Ниже всего показатели смертности в Ленинском (9,0 промилле), Железнодорожном (10,0 промилле) и Советском (10,3 промилле) районах.

В среднем по Ростову показатель составляет 11,7 промилле.

Самый высокий показатель смертности в Ростове зафиксирован в Кировском районе — 19,9 промилле. Самый высокий показатель смертности в Ростове зафиксирован в Кировском районе — 19,9 промилле.
Самый высокий показатель смертности в Ростове зафиксирован в Кировском районе — 19,9 промилле.
Фото: rostov-gorod.ru

Ранее бывший главврач перинатального центра рассказал, почему ростовчанки мало рожают.

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