Студенты-программисты совместно прошли квест от Пермской ЦБК «Бумажные IT-игры»

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Квест проходили 35 человек.
Перед тем как провести игру, организаторы провели экскурсию для студентов в основные цеха предприятия. Участники смогли получить наглядное представление о процессе производства бумажной и картонной продукции, гофроупаковки, а также ознакомились с принципами работы экономики замкнутого цикла. Полученные на экскурсии знания помогли участникам успешно справиться с заданиями квеста, пишет properm.ru.
Юлия Стародумова, старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ, подчеркнула ценность подобных выходов на производственные площадки. Она обратила внимание, что такой подход позволяет отойти от исключительного теоретического понимания дисциплин учащимися вуза.
Местом для проведения квеста организаторы выбрали Дом культуры «Бумажник». В ходе игры участники разделились на шесть команд. Каждой предстояло пройти по шесть испытаний. В числе заданий были проектирование рабочего места машиниста оператора, настройка аппаратной и программной частей стендов автоматизированной системы управления предприятием, виртуальная поставка шестидесяти тонн макулатуры на производственную площадку компании. Кроме этого, участникам было предложено смонтировать сеть для обеспечения доступа в глобальную сеть и спроектировать алгоритм подключения Wi-Fi-сети на удалённом складе. В случае успешного выполнения задания игрокам выдавались бумкоины.
Сорок представителей ПЦБК выступили наставниками студентов в игре. При прохождении квеста они помогали командам при возникновении у них вопросов, предоставляли подсказки, подводили итоги каждого этапа квеста. После выполнения каждого задания лучшие участники получили памятные призы и дипломы.
Директор по персоналу Пермской ЦБК Ольга Коршунова обратила внимание, что сейчас — время новых возможностей как студентов, так и для работников предприятия. Для компании важно, чтобы молодые специалисты стажировались в компании, а потом становились ее сотрудниками. Еще одна актуальная задача связана развитием компетенций наставничества у инженеров и технического персонала ПЦБК. В подготовке квеста принимала участие большая команда специалистов. Это люди, готовые выступать наставниками для студентов и начинающих специалистов, заключила Ольга Коршунова.
Напомним: впервые «Бумажные игры» прошли на предприятии в апреле 2023 года. В компании сформирован производственно-образовательный кластер. Его партнерами являются шестнадцать высших учебных заведений, школ, колледжей и техникумов Пермского края.