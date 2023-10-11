Студенты-программисты совместно прошли квест от Пермской ЦБК «Бумажные IT-игры»

Директор по персоналу Пермской ЦБК Ольга Коршунова обратила внимание, что сейчас — время новых возможностей как студентов, так и для работников предприятия. Для компании важно, чтобы молодые специалисты стажировались в компании, а потом становились ее сотрудниками. Еще одна актуальная задача связана развитием компетенций наставничества у инженеров и технического персонала ПЦБК. В подготовке квеста принимала участие большая команда специалистов. Это люди, готовые выступать наставниками для студентов и начинающих специалистов, заключила Ольга Коршунова.