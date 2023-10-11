Цена дома Яблокова на Большой Садовой в Ростове снизилась на 50 миллионов рублей

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
В Ростове упала стоимость особняка купца Яблокова. Здание-памятник архитектуры находится на Большой Садовой, 64. Ранее его продавали за 330 миллионов рублей. Теперь же цена снизилась до 280 миллионов рублей.
Площадь старинного двухэтажного дома составляет 1800 квадратных метров. Как пишет сам продавец, здание «привлекает к себe внимание своей красотой и идеальным состоянием». Внутри имеется лифт, проведено кондиционирование, имеется свой двор.
В старинном особняке сейчас размещаются супермаркет и столовая.
Здание не могут продать уже больше года. Вероятно, это и стало причиной снижения его стоимости.
Ранее сообщалось, что власти Ростова продадут с молотка помещения в двух старинных особняках.