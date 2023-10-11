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Published Сегодня, 17:36

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

Стоимость дома Яблокова в центре Ростова упала на 50 миллионов рублей

Цена дома Яблокова на Большой Садовой в Ростове снизилась на 50 миллионов рублей

11 октября 2023, 17:36
Фото: "Яндекс. Карты"
Стоимость дома Яблокова в центре Ростова упала на 50 миллионов рублей
Стоимость дома Яблокова в центре Ростова упала на 50 миллионов рублей, объявление о его продаже размещено на сайте бесплатных объявлений.

В Ростове упала стоимость особняка купца Яблокова. Здание-памятник архитектуры находится на Большой Садовой, 64. Ранее его продавали за 330 миллионов рублей. Теперь же цена снизилась до 280 миллионов рублей.

Площадь старинного двухэтажного дома составляет 1800 квадратных метров. Как пишет сам продавец, здание «привлекает к себe внимание своей красотой и идеальным состоянием». Внутри имеется лифт, проведено кондиционирование, имеется свой двор.

В Ростове продают Дом Яблоковых с супермаркетом и столовой за 330 млн рублей
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В старинном особняке сейчас размещаются супермаркет и столовая.

Здание не могут продать уже больше года. Вероятно, это и стало причиной снижения его стоимости.

Ранее сообщалось, что власти Ростова продадут с молотка помещения в двух старинных особняках.

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