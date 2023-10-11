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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

В Банке ДОМ. РФ рассказали, из чего и как быстро россияне строят частные дома

В Банке ДОМ. РФ рассказали, из чего и как быстро россияне строят частные дома

11 октября 2023, 11:29
Фото: Банк ДОМ.РФ
Аналитики Банка ДОМ.РФ выяснили, какие строительные материалы и сроки возведения дома выбирают клиенты при оформлении ипотеки на ИЖС в 2023 году.

Как сообщается, самым популярным материалом, из которого клиенты планируют построить дом до конца этого года, стало дерево. Если говорить об уже построенных домах, то это кирпич. У тех, кто планирует ввод в эксплуатацию на следующий год, самым востребованным материалом стали газобетонные блоки.

Менее популярными решениями стали монолитные проекты (в основном это проекты со сроком сдачи объекта в 2025 году), а также дома из панелей (до конца 2023 года).

Как отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов, затянувшаяся стройка может создать дополнительные расходы, связанные с консервацией на зимний период и ростом цен на стройматериалы. Он отметил, что быстрее всего возводятся деревянные дома (за 6–9 месяцев) и домокомплекты (4–6 месяцев).

«Отмечу, что в этом году мы первыми на рынке запустили ипотеку по договору подряда с использованием счетов эскроу. Продукт гарантирует безопасность вложений, а клиентам доступна скидка по ставке в размере полупроцента», — отметил Кирилл Варенцов.

Среди клиентов, оформивших ипотеку в этом году, большинство (52,5%) планируют завершить строительство до конца года. Большинство таких проектов реализуется в Московской, Самарской, Ленинградской и Воронежской областях. В 37% сделок дома уже построены — больше всего таких клиентов в Краснодарском крае, Татарстане, Ростовской и Нижегородской областях.

Еще около 10% заемщиков планируют завершить стройку до конца следующего года, менее одного процента — в течение трех лет. В основном в Подмосковье, Тюменской, Самарской и Ленинградской областях.

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