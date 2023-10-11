В Банке ДОМ. РФ рассказали, из чего и как быстро россияне строят частные дома

Как сообщается, самым популярным материалом, из которого клиенты планируют построить дом до конца этого года, стало дерево. Если говорить об уже построенных домах, то это кирпич. У тех, кто планирует ввод в эксплуатацию на следующий год, самым востребованным материалом стали газобетонные блоки.