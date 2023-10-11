В двух районах Ростовской области ввели карантин из-за чумы свиней

В период действия карантина по АЧС дончанам запрещено посещать территории эпизоотического очага, если они не работают на самих предприятиях по содержанию свиней, кроме того, запрещены перевозка свиней, их ввоз, продажа и убой, вывоз продукции животноводства, в том числе корма. Также на отдельных территориях запрещено проводить сельскохозяйственные ярмарки и охотиться.