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В двух районах Ростовской области ввели карантин из-за чумы свиней

В двух районах Ростовской области ввели карантин из-за чумы свиней

11 октября 2023, 10:40
Фото: 1MI
В двух районах Ростовской области ввели карантин из-за чумы свиней
На отдельных территориях Миллеровского и Чертковского района Ростовской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней, документ появился на портале правовой информации региона.

В среду, 11 октября, власти Ростовской области опубликовали распоряжение губернатора региона Василия Голубева о введении карантина из-за африканской чумы свиней. Эпизоотическим очагом признали подсобное хозяйство в слободе Дегтево в Миллеровском районе, карантин будет распространяться на территории в радиусе 10 километров. В зону карантина и наблюдения попали более 10 населенных пунктов в Чертковском и Миллеровского районов.

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В период действия карантина по АЧС дончанам запрещено посещать территории эпизоотического очага, если они не работают на самих предприятиях по содержанию свиней, кроме того, запрещены перевозка свиней, их ввоз, продажа и убой, вывоз продукции животноводства, в том числе корма. Также на отдельных территориях запрещено проводить сельскохозяйственные ярмарки и охотиться.

Ранее зоолог рассказал, каким образом в Ростовской области возникают вспышки чумы свиней.

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