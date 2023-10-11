В МЧС опровергли запрет на курение вейпов в общественных местах в Ростовской области

Спасатели напомнили, что курить по закону можно только в специально отведенных для этого местах. Согласно обсуждаемому законопроекту, запретить курение вейпов также хотят на складах и базах, объектах здравоохранения, транспорта, образования и торговли, а также на территории взрывоопасных и пожароопасных объектов и в местах сенокосных угодий.