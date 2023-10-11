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Published Сегодня, 17:32

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Инициатива о запрете курения вейпов в общественных местах еще обсуждается депутатами

В МЧС опровергли запрет на курение вейпов в общественных местах в Ростовской области

11 октября 2023, 17:32
Фото: pxhere.com
Инициатива о запрете курения вейпов в общественных местах еще обсуждается депутатами
Инициатива о запрете курения вейпов в общественных местах еще обсуждается депутатами, а не принята на законодательном уровне, заявили в МЧС Ростовской области.

СМИ сегодня распространили информацию о том, что в России запретили курить вейпы в общественных местах. В МЧС Ростовской области это опровергают. В ведомстве заявили, что соответствующая инициатива действительно существует, однако до 7 ноября проходит общественное обсуждение.

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Спасатели напомнили, что курить по закону можно только в специально отведенных для этого местах. Согласно обсуждаемому законопроекту, запретить курение вейпов также хотят на складах и базах, объектах здравоохранения, транспорта, образования и торговли, а также на территории взрывоопасных и пожароопасных объектов и в местах сенокосных угодий.

Курить там хотят разрешить только в специальных местах с соблюдением всех норм безопасности.

Ранее сообщалось, что вейпы с пищевыми добавками запретят в Ростовской области с марта 2024 года.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#МЧС России по Ростовской области#RostovGazeta#Вейпы
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