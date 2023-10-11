В МЧС опровергли запрет на курение вейпов в общественных местах в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
СМИ сегодня распространили информацию о том, что в России запретили курить вейпы в общественных местах. В МЧС Ростовской области это опровергают. В ведомстве заявили, что соответствующая инициатива действительно существует, однако до 7 ноября проходит общественное обсуждение.
Спасатели напомнили, что курить по закону можно только в специально отведенных для этого местах. Согласно обсуждаемому законопроекту, запретить курение вейпов также хотят на складах и базах, объектах здравоохранения, транспорта, образования и торговли, а также на территории взрывоопасных и пожароопасных объектов и в местах сенокосных угодий.
Курить там хотят разрешить только в специальных местах с соблюдением всех норм безопасности.
Ранее сообщалось, что вейпы с пищевыми добавками запретят в Ростовской области с марта 2024 года.