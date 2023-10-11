«В плен берут детей и женщин»: релокант из Ростова рассказал об обстановке в Израиле

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Александр рассказывает, что перебрался с семьей в Израиль 13 лет назад. Родился и вырос он в Ростове.
«Я еврей по крови, поэтому с переездом проблем было меньше. Сдерот довольно недалеко от сектора Газа, но когда мы переезжали, мы и подумать не могли, что подобное случится», — говорит Александр.
Он рассказывает, что в Сдероте часто замечают боевиков ХАМАС.
«СМИ и правительство предупредили, что на улицу лучше не выходить в одиночку и без крайней необходимости. Много историй слышал о том, что боевики ХАМАС берут в плен женщин, детей, могут избить прохожих. Один раз сам наблюдал, как повязали мужчину. Я шел в магазин за водой, дома закончилась. Пришлось переждать в первой попавшейся подворотне», — добавляет релокант из Ростова.
Несмотря на это, Александр сообщает, пока что не собирается возвращаться в Россию.
Ранее RostovGazeta писала о том, что медсестра из Ростовской области просидела в бомбоубежище Израиля три дня.