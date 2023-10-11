«В плен берут детей и женщин»: релокант из Ростова рассказал об обстановке в Израиле

«СМИ и правительство предупредили, что на улицу лучше не выходить в одиночку и без крайней необходимости. Много историй слышал о том, что боевики ХАМАС берут в плен женщин, детей, могут избить прохожих. Один раз сам наблюдал, как повязали мужчину. Я шел в магазин за водой, дома закончилась. Пришлось переждать в первой попавшейся подворотне», — добавляет релокант из Ростова.