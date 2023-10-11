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Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Релокант из Ростова рассказал об обстановке в Израиле

«В плен берут детей и женщин»: релокант из Ростова рассказал об обстановке в Израиле

11 октября 2023, 07:36
Фото: Pxhere
Релокант из Ростова рассказал об обстановке в Израиле

Релокант из Ростова рассказал, как прятался от боевиков ХАМАС в Израиле

Боевики ХАМАС берут заложников прямо на улицах, об этом корреспонденту рассказал переехавший из Ростова в израильский город Сдерот Александр Рохлин.

Александр рассказывает, что перебрался с семьей в Израиль 13 лет назад. Родился и вырос он в Ростове.

«Я еврей по крови, поэтому с переездом проблем было меньше. Сдерот довольно недалеко от сектора Газа, но когда мы переезжали, мы и подумать не могли, что подобное случится», — говорит Александр.

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Он рассказывает, что в Сдероте часто замечают боевиков ХАМАС.

«СМИ и правительство предупредили, что на улицу лучше не выходить в одиночку и без крайней необходимости. Много историй слышал о том, что боевики ХАМАС берут в плен женщин, детей, могут избить прохожих. Один раз сам наблюдал, как повязали мужчину. Я шел в магазин за водой, дома закончилась. Пришлось переждать в первой попавшейся подворотне», — добавляет релокант из Ростова.

Несмотря на это, Александр сообщает, пока что не собирается возвращаться в Россию.

Ранее RostovGazeta писала о том, что медсестра из Ростовской области просидела в бомбоубежище Израиля три дня.

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#Политика#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#RostovGazeta#Израиль#Происшествия#Военный конфликт Израиля и Палестины
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