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Published Сегодня, 10:57

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Updated Сегодня, 10:59

В Ростове ДТП с грузовиком парализовало движение по Всесоюзной

В Ростове ДТП с грузовиком парализовало движение по Всесоюзной

11 октября 2023, 10:57
Фото: 1MI
В Ростове ДТП с грузовиком парализовало движение по Всесоюзной
В Ростове ДТП с участием грузовика спровоцировало пробку на улице Всесоюзной, сведения об этом появились в сервисе «Яндекс Карты».

В среду, 11 октября, в 11.19 мск на улице Всесоюзной в Ростове возникла многокилометровая пробка в обе стороны. Причиной этого стало ДТП в районе площади Рыбака.

На трассе М-4 «Дон» под Батайском из-за ДТП возникла пробка
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Фото: t.me/region_61_news

По предварительной информации от подписчиков Telegram-канала «Регион 61», перед Западным мостом на улице Всесоюзной произошла авария с участием грузовика.

перед Западным мостом на улице Всесоюзной произошла авария с участием грузовика. перед Западным мостом на улице Всесоюзной произошла авария с участием грузовика.
перед Западным мостом на улице Всесоюзной произошла авария с участием грузовика.
Фото: Яндекс Карты

Уже более двух часов на участке дороги сохраняется затор в обе стороны, из-за чего затруднено движение по улице Малиновского в обе стороны и по улице Портовой в южном направлении на съезде к Всесоюзной. Подробности аварии не уточнялись. Информация будет обновляться по мере появления новых данных.

Ранее военный грузовик протаранил автомобиль в Ростове.

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