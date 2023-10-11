В Ростове ДТП с грузовиком парализовало движение по Всесоюзной

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В среду, 11 октября, в 11.19 мск на улице Всесоюзной в Ростове возникла многокилометровая пробка в обе стороны. Причиной этого стало ДТП в районе площади Рыбака.
По предварительной информации от подписчиков Telegram-канала «Регион 61», перед Западным мостом на улице Всесоюзной произошла авария с участием грузовика.
Уже более двух часов на участке дороги сохраняется затор в обе стороны, из-за чего затруднено движение по улице Малиновского в обе стороны и по улице Портовой в южном направлении на съезде к Всесоюзной. Подробности аварии не уточнялись. Информация будет обновляться по мере появления новых данных.
Ранее военный грузовик протаранил автомобиль в Ростове.