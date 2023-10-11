В Ростове ДТП с грузовиком парализовало движение по Всесоюзной

Уже более двух часов на участке дороги сохраняется затор в обе стороны, из-за чего затруднено движение по улице Малиновского в обе стороны и по улице Портовой в южном направлении на съезде к Всесоюзной. Подробности аварии не уточнялись. Информация будет обновляться по мере появления новых данных.