В Ростове иномарка сбила 8-летнего ребенка

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Published Сегодня, 08:02
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Во вторник, 10 октября, в 13.45 мск в Ростове на улице Нижегородской, 8 произошла авария с участием несовершеннолетнего пешехода.
По предварительной информации, 38-летняя женщина-водитель Volkswagen Polo ехала по улице Нижегородской, когда перед ней оказался восьмилетний мальчик, решивший перейти проезжую часть в неустановленном месте. Произошло столкновение.
В результате аварии мальчику потребовалась помощь врачей, его доставили в больницу. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.
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