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В Ростове 8-летний мальчик оказался в больнице после ДТП с иномаркой

В Ростове иномарка сбила 8-летнего ребенка

11 октября 2023, 08:02
Фото: 1MI
В Ростове 8-летний мальчик оказался в больнице после ДТП с иномаркой
В Ростове в больницу доставили восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте, об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области.

Во вторник, 10 октября, в 13.45 мск в Ростове на улице Нижегородской, 8 произошла авария с участием несовершеннолетнего пешехода.

По предварительной информации, 38-летняя женщина-водитель Volkswagen Polo ехала по улице Нижегородской, когда перед ней оказался восьмилетний мальчик, решивший перейти проезжую часть в неустановленном месте. Произошло столкновение.

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В результате аварии мальчику потребовалась помощь врачей, его доставили в больницу. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.

Ранее в Шахтах сбили бомжа, который пытался перебежать дорогу в темное время суток.

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