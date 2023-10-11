В Ростове камеры начали выписывать штрафы до 100 тысяч рублей с 1 октября

Сотрудники комитета по охране окружающей среды ежедневно проводят мониторинг улиц, чтобы не допустить загрязнения города отходами. В случае обнаружения нарушения в отношении виновника составляют протокол, наказанием за нарушение правил перевозки может стать штраф в размере до 100 тысяч рублей.