В Ростове камеры начали выписывать штрафы до 100 тысяч рублей с 1 октября

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Во вторник, 10 октября, власти Ростова напомнили, что на территории города запрещено перевозить отходы производства и потребления, мусор, сыпучие и жидкие материалы без принятия мер или средств, способных предотвратить загрязнение улиц.
Сотрудники комитета по охране окружающей среды ежедневно проводят мониторинг улиц, чтобы не допустить загрязнения города отходами. В случае обнаружения нарушения в отношении виновника составляют протокол, наказанием за нарушение правил перевозки может стать штраф в размере до 100 тысяч рублей.
Для оперативного принятия мер с 1 октября комитет начал фиксировать факты нарушения с помощью камер системы «Безопасный город». Всего за 10 дней удалось зафиксировать более 100 нарушений, к ним собираются применить меры административного реагирования.
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