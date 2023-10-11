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Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

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В Ростове камеры начали выписывать штрафы до 100 тысяч рублей с 1 октября

В Ростове камеры начали выписывать штрафы до 100 тысяч рублей с 1 октября

11 октября 2023, 09:07
Фото: 1MI
В Ростове камеры начали выписывать штрафы до 100 тысяч рублей с 1 октября
В Ростове с помощью камер начали выписывать штрафы за загрязнение улиц сыпучими и жидкими материалами, об этом сообщили на портале администрации города.

Во вторник, 10 октября, власти Ростова напомнили, что на территории города запрещено перевозить отходы производства и потребления, мусор, сыпучие и жидкие материалы без принятия мер или средств, способных предотвратить загрязнение улиц.

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Сотрудники комитета по охране окружающей среды ежедневно проводят мониторинг улиц, чтобы не допустить загрязнения города отходами. В случае обнаружения нарушения в отношении виновника составляют протокол, наказанием за нарушение правил перевозки может стать штраф в размере до 100 тысяч рублей.

Для оперативного принятия мер с 1 октября комитет начал фиксировать факты нарушения с помощью камер системы «Безопасный город». Всего за 10 дней удалось зафиксировать более 100 нарушений, к ним собираются применить меры административного реагирования.

Ранее стало известно, как в России борются с «обочечниками».

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