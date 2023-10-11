В Ростове на маршрут выпустили китайские автобусы

В ведомстве уточнили, что автобусы рассчитаны на 24 посадочных места, при этом вмещают всего около 54 пассажиров. Сами автобусы низкопольные, в них есть накопительные площадки и места для проезда маломобильных групп населения и пассажиров с колясками.