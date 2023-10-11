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В Ростове на один из маршрутов выпустили новые китайские автобусы

В Ростове на маршрут выпустили китайские автобусы

11 октября 2023, 06:23
Фото: Министерство транспорта Ростовской области
В Ростове на один из маршрутов выпустили новые китайские автобусы
В Ростове на маршрут №350/1 выпустили пять китайских автобусов Yutong, об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта Ростовской области.

В среду, 11 октября, представители донского Минтранспорта объявили, что перевозчик ООО «АТП Донское» выпустил на маршрут №350/1 пять автобусов марки Yutong. Эти автобусы будут перевозить дончан между Ростовом-на-Дону и Новочеркасском.

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В ведомстве уточнили, что автобусы рассчитаны на 24 посадочных места, при этом вмещают всего около 54 пассажиров. Сами автобусы низкопольные, в них есть накопительные площадки и места для проезда маломобильных групп населения и пассажиров с колясками.

Транспортные средства вышли на линию с сегодняшнего дня.

Днем ранее в Ростове на Центральном рынке из-за недостатка автобусов скопились огромные очереди из замерзающих пассажиров.

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