В Ростове на маршрут выпустили китайские автобусы

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
В среду, 11 октября, представители донского Минтранспорта объявили, что перевозчик ООО «АТП Донское» выпустил на маршрут №350/1 пять автобусов марки Yutong. Эти автобусы будут перевозить дончан между Ростовом-на-Дону и Новочеркасском.
В ведомстве уточнили, что автобусы рассчитаны на 24 посадочных места, при этом вмещают всего около 54 пассажиров. Сами автобусы низкопольные, в них есть накопительные площадки и места для проезда маломобильных групп населения и пассажиров с колясками.
Транспортные средства вышли на линию с сегодняшнего дня.
Днем ранее в Ростове на Центральном рынке из-за недостатка автобусов скопились огромные очереди из замерзающих пассажиров.