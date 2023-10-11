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Published Сегодня, 17:27

Modified Сегодня, 17:33

Updated Сегодня, 17:33

В Ростове за миллиарды продают собак и на сотни тысяч штрафуют за мусор

В Ростове за собачку попросили миллиард, а камеры теперь следят за людьми и штрафуют

11 октября 2023, 17:27
Фото: Midjourney
В Ростове за миллиарды продают собак и на сотни тысяч штрафуют за мусор
Власти Ростова пытаются понять причину проблем с общественным транспортом, тем временем горожанам приходят штрафы за неправильно выброшенный мусор, а пса питбуль терьера решили продать в городе за один миллиард рублей.

Нашли нарушителя

В администрации Ростова уличили перевозчиков общественного транспорта в том, что они выпускают недостаточно автобусов на рейсы. Чиновники в ответ на жалобы проанализировали данные ГЛОНАСС и выяснили, что на маршруты №1, 18, 27, 43 и 81 не выпускают автобусы в необходимом количестве. Поэтому на них выстраиваются очереди, а сам транспорт зачастую забит под завязку.

Власти пообещали принять «меры гражданско-правовой ответственности (штрафные санкции)» в отношении перевозчика, уличенного в недовыпуске автобусов. При этом в администрации сетуют, что другие АТП ранее отказались обслуживать проблемные маршруты, а потому конкуренции и альтернативы среди перевозчиков нет.

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Собака на миллиард

Житель Ростова выставил на Avito объявление о продаже своей собаки. Он оценил питомца в один миллиард рублей.

Продавец заверяет, что собака является чистокровным питбуль терьером. К объявлению прилагается фото, где пес лежит на кровати, укутанный одеялом.

Почему собака стоит один миллиард рублей, ростовчанин объяснять не стал. Однако объявление всего за несколько дней просмотрели более 15 тысяч человек.

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Штрафы за мусор

В администрации Ростова рассказали, что с помощью камер видеонаблюдения стали выписывать штрафы за загрязнение улиц сыпучими и жидкими материалами.

Штрафы за мусорШтрафы за мусор
Штрафы за мусор
Фото: 1MI

Власти напомнили, что на территории города запрещено перевозить отходы производства и потребления, мусор, сыпучие и жидкие материалы без принятия мер или средств, способных предотвратить загрязнение улиц.

В администрации заверяют, что сотрудники комитета по охране окружающей среды ежедневно проводят мониторинг улиц, чтобы не допустить загрязнения Ростова отходами. В случае выявления нарушения в отношении виновника составляют протокол. По нему нарушителю может грозить штраф в размере до ста тысяч рублей.

Для оперативного принятия мер с 1 октября чиновники начали следить за нарушениями и с помощью камер видеонаблюдения. Всего за десять дней власти зафиксировали более ста нарушений.

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