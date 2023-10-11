В Ростове за собачку попросили миллиард, а камеры теперь следят за людьми и штрафуют

В администрации Ростова уличили перевозчиков общественного транспорта в том, что они выпускают недостаточно автобусов на рейсы. Чиновники в ответ на жалобы проанализировали данные ГЛОНАСС и выяснили, что на маршруты №1, 18, 27, 43 и 81 не выпускают автобусы в необходимом количестве. Поэтому на них выстраиваются очереди, а сам транспорт зачастую забит под завязку.