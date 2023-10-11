В Ростовской области число заболевших ковидом выросло почти на 20%

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Аналитики сообщили, что с начала октября заболеваемость коронавирусом в Ростовской области продолжает стабильно расти. Так со 2 по 8 октября COVID-19 подтвердили у 214 человек, что на 18,2% больше показателей предыдущей недели. При этом госпитализация потребовалась 15 дончанам.
Инфекционисты обращают внимание, что сейчас основные симптомы коронавируса совпадают с признаками ОРВИ, например, дончане, болеющие ковидом, часто страдают от насморка, головных болей, утомляемости, болей в горле и других симптомов. Однако сам коронавирус способен вызвать серьезные осложнения, а потому жителям Ростовской области рекомендуют не заниматься самолечением, а обращаться к врачу при обнаружении признаков ОРВИ.