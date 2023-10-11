rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

В Ростовской области заболеваемость ковидом за неделю подскочила почти на 20%

В Ростовской области число заболевших ковидом выросло почти на 20%

11 октября 2023, 06:37
Фото: 1MI
В Ростовской области заболеваемость ковидом за неделю подскочила почти на 20%
В Ростовской области за минувшую неделю ковидом заболели 214 дончан, об этом сообщают данные сервиса «Стопкоронавирус.рф».

Аналитики сообщили, что с начала октября заболеваемость коронавирусом в Ростовской области продолжает стабильно расти. Так со 2 по 8 октября COVID-19 подтвердили у 214 человек, что на 18,2% больше показателей предыдущей недели. При этом госпитализация потребовалась 15 дончанам.

Число госпитализаций из-за коронавируса выросло в 4 раза в Ростовской области
Узнать подробнее

Инфекционисты обращают внимание, что сейчас основные симптомы коронавируса совпадают с признаками ОРВИ, например, дончане, болеющие ковидом, часто страдают от насморка, головных болей, утомляемости, болей в горле и других симптомов. Однако сам коронавирус способен вызвать серьезные осложнения, а потому жителям Ростовской области рекомендуют не заниматься самолечением, а обращаться к врачу при обнаружении признаков ОРВИ.

Читайте также:
В Ростовской области сорвался тендер по закупке вакцины от коронавирусаВ Ростовской области за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 64%Власти оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Ростовской области
#Общество#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ОРВИ#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Заболеваемость
Подпишитесь
В Ростовской области жители мерзнут и борются с тревожностью и БПЛА
Вчера, 17:57
Синоптик Назарова предупредила дончан о снегопаде 11 октября
Вчера, 18:07
На Центральном рынке у автобусов собрались огромные очереди из замерзших ростовчан
Вчера, 17:41
В Ростове-на-Дону открыли полигон по отражению кибератак
Вчера, 17:15
В Батайске в сквере Авиаторов обнаружили труп мужчины 10 октября
Вчера, 16:26
Отопительный сезон в Ростове-на-Дону начнется с 11 октября
Вчера, 14:22